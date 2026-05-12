Indeks IHSG Berbalik Arah, Turun 1,01% di Tengah Volatilitas Pasar MSCI

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik arah pada perdagangan Selasa (12/5/2026) setelah sempat melonjak 1% di awal sesi, di tengah tingginya volatilitas pasar menjelang pengumuman hasil review indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) hari ini. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG pada awal perdagangan sempat menguat 0,98% ke level 6.973,22. Namun tak lama kemudian, indeks berbalik melemah tajam. Per pukul 09.16 WIB, IHSG tercatat turun 69,88 poin atau 1,01% ke level 6.835,74. Posisi terendah indeks sempat menyentuh 6.834,64. Nilai transaksi pasar mencapai Rp 1,799 triliun dengan volume perdagangan 4,28 miliar saham dalam 344 ribu kali transaksi. Sebanyak 208 saham naik, 371 turun, dan 380 bergerak stagnan. Pelaku pasar sebelumnya mengantisipasi potensi perubahan bobot Indonesia dalam indeks global MSCI, termasuk kemungkinan keluarnya sejumlah saham dari indeks MSCI Global Standard Indexes. Sentimen tersebut membuat pasar bergerak sangat fluktuatif sejak awal perdagangan. Selain faktor MSCI, investor juga masih mencermati perkembangan tensi geopolitik global serta arah arus dana asing di pasar domestik.

