Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpangkas 4,11% menjadi 5.941,06 pada hari ini, di tengah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menyentuh 17.970. Lembaga pemeringkat Moody's Ratings telah memberikan peringkat Baa2 kepada Danantara Investment Management (DIM), menyebabkan sentimen negatif bagi investor.

Seorang pria melihat ponselnya di depan layar yang menampilkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang anjlok signifikan selama pembukaan pasar, di gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta pada Rabu 13 Mei 2026.

Analis PT MNC Sekuritas, Herditya menuturkan, posisi pergerakan IHSG saat ini masih berada bagian dari wave dari wave A dari wave (2) pada label hitam. Cermati area koreksi berikutnya di 5.755-5.814, untuk area penguatan terdekat berada di 5.958-5.984, kata Herditya dalam catatannya. Rekomendasi Saham Untuk rekomendasi saham hari ini, PT Pilarmas Investindo Sekuritas memilih saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Summarecon Agung Tbk (SMRA).

Sedangkan Herditya memilih saham, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), dan PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC). Saham AADI terkoreksi 3,90% ke 8.000 dan disertai dengan adanya peningkatan tekanan jual. Kami memperkirakan, posisi AADI saat ini berada pada bagian dari wave (v) dari wave dari wave B, kata Herditya. Saham BMRI terkoreksi 2,88% ke 4.050 disertai dengan munculnya tekanan jual.

Kami perkirakan, posisi BMRI saat ini berada pada bagian dari wave (v) dari wave dari wave A, ujar Herditya. Adapun total volume saham yang telah diperdagangkan adalah 98,791 miliar senilai Rp67,823 triliun. Tampak dalam foto, papan elektronik menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (29/1/2026). Saham BUMI terkoreksi 8,07% ke 148 dan disertai dengan adanya peningkatan tekanan jual.

Herditya memperkirakan, posisi BUMI saat ini berada pada bagian dari wave dari wave C dari wave (Y). Saham MEDC terkoreksi 2,30% ke 1.275 dan disertai dengan munculnya tekanan jual. Herditya menuturkan, saat ini, posisi MEDC diperkirakan berada pada bagian dari wave dari wave C dari wave (A). Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca.

Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual saham. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi. Sebelumnya, laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) betah di zona merah hingga penutupan perdagangan saham Rabu, (3/7/2026). IHSG hari ini tertekan di tengah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menyentuh 17.970.

Mengutip data RTI, IHSG hari ini terpangkas 4,11% menjadi 5.941,06. Indeks saham LQ45 merosot 4,89% menjadi 588,99. Seluruh indeks saham acuan melemah. IHSG belum mampu bangkit seiring 692 saham yang tertekan. 69 saham menguat dan 54 saham diam di tempat.

Total frekuensi perdagangan 2.761.582 kali dengan volume perdagangan saham 39,8 miliar saham. Nilai transaksi harian saham Rp 25,1 triliun. Posisi dolar Amerika Serikat terhadap rupiah di kisaran 17.970. Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta menuturkan, salah satu tekanan IHSG didorong nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Nilai tukar rupiah sudah melemah 17.900, rekor baru lagi, kata dia. Selain itu, ia menilai, koreksi IHSG didorong sentimen negatif seiring lembaga pemeringkat Moody's Ratings telah memberikan peringkat Baa2 kepada Danantara Investment Management (DIM). Selain itu, prospek negatif untuk semua peringkat. Moody's menyebutkan telah memberikan peringkat sementara (P)Baa2 untuk program obligasi jangka menengah global (MTN) tanpa jaminan senior yang didirikan oleh DIM.

Obligasi dalam program ini dapat diterbitkan oleh DIM sendiri atau oleh DIM dan anak perusahaan penerbit secara bersama-sama dan terpisah. Kami juga telah memberikan peringkat Baa2 untuk obligasi tanpa jaminan senior yang diusulkan yang diterbitkan oleh DIM.

Penetapan Moody's terhadap peringkat Danantara Invesment Management di Baa2 dengan outlook negatif tentu dikhawatirkan persepsi bagi investor terhadap risiko tata kelola, kebijakan dari stakeholder ke depan meskipun peringkat Baa2 merupakan level investment tetapi prospek negatif dari Moody's menyebabkan outflow asing, lihat saya rupiah, ujar Nafan saat dihubungi Liputan6.com. Aktivitas pekerja di depan layar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEI, Jakarta, Senin (3/1/2022).

Pada pembukan perdagangan bursa saham 2022 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung menguat 7,0 poin atau 0,11% di level Rp6.588,57. Selain itu, Nafan menilai, efek penyesuaian oleh MSCI pada awal Juni dan FTSE Russell pada 22 Juni juga menyebabkan sentimen negatif bagi investor asing. Seluruh sektor saham melemah. Sektor saham basic merosot 9,05%, dan catat koreksi terbesar.

Selain itu, sektor saham energi terpangkas 5,61%, sektor saham industri tergelincir 3,54%, sektor saham consumer nonsiklikal melemah 3,99%. Lalu sektor saham siklikal terperosok 3,23%, sektor saham kesehatan merosot 4,36%, sektor saham keuangan turun 1,76





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Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Nilai Tukar Rupiah Dolar Amerika Serikat Moody's Ratings Danantara Investment Management (DIM)

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