Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 7,0 poin, seluruh sektor saham hijau, posisi dolar AS terhadap rupiah di kisaran Rp 17.917.

Aktivitas pekerja di depan layar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEI, Jakarta, Senin (3/1/2022). Pada pembukan perdagagangan bursa saham 2022 , IHSG langsung menguat 7,0 poin atau 0,11% di level Rp6.588,57.

Mengutip data RTI, IHSG dibuka naik ke 5.960 dari penutupan sebelumnya di angka 6.886,03. Saat dipantau pukul 09.03 WIB, IHSG menguat 1,25% menjadi 5.964,34. Indeks saham LQ45 juga mendaki 1,59% menjadi 596. Seluruh indeks saham acuan berada di zona hijau.

Pada awal sesi perdagangan, IHSG berada di level tertinggi 5.974,78 dan level terendah 5.952,85. Sebanyak 393 saham menguat sehingga mengangkat indeks saham. Selain itu, 96 saham melemah dan 167 saham diam di tempat. Total frekuensi perdagangan 127.237 kali dengan volume perdagangan saham 1,7 miliar saham.

Nilai transaksi harian saham Rp 1,4 triliun. Posisi dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah di kisaran Rp 17.917. Seluruh sektor saham menghijau pada awal sesi perdagangan. Sektor saham basic naik 2,77% dan mencatatkan penguatan tertinggi.

Disusul sektor saham industri yang menguat 2,55% dan sektor saham energi yang naik 2,22%





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