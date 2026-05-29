Indef Proyeksikan Omzet Hewan Kurban 2026 Mencapai Rp26 Triliun

Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (Indef) memproyeksikan total transaksi hewan kurban tahun ini (2026) mencapai sekitar Rp26 triliun. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti mengatakan, perputaran uang dari penjualan hewan kurban memberikan dampak luas bagi peternak kecil hingga rantai pasok industri ternak.

"Secara umum, Iduladha memberikan dampak multidimensi pada industri ternak, bertindak sebagai motor penggerak ekonomi yang memberikan lonjakan pendapatan signifikan bagi peternak kecil," kata Esther. Ia menyatakan, besarnya transaksi kurban menunjukkan tingginya aktivitas ekonomi yang tercipta dari penjualan sapi dan kambing di berbagai wilayah Indonesia menjelang Hari Raya Iduladha. Meski proyeksi omzet tahun 2026 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tapi Esther menilai momentum kurban tetap menjadi penopang penting bagi keberlangsungan usaha peternakan rakyat.

Sebagai perbandingan, total transaksi hewan kurban nasional pada 2025 diperkirakan mencapai Rp27,1 triliun. Mulai dari pedagang pakan ternak, jasa transportasi, hingga platform digital penjualan hewan kurban turut mendapatkan manfaat dari meningkatnya aktivitas perdagangan musiman tersebut," tuturnya.

"Momen ini memicu efek berganda atau multiplier effect yang mendorong perputaran rantai pasok dan mempercepat adopsi digitalisasi dalam tata niaga peternakan," ucapnya. Di sisi lain, peningkatan transaksi hewan kurban juga mendorong pemerintah daerah memperketat pengawasan kesehatan ternak guna memastikan hewan yang diperjualbelikan bebas dari penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku (PMK) serta lumpy skin disease (LSD). Peningkatan transaksi hewan kurban juga memberikan dampak positif bagi ekonomi daerah dan peternak rakyat.

Selain itu, penjualan hewan kurban juga memberikan kesempatan bagi pedagang dan jasa transportasi untuk meningkatkan pendapatan mereka. Namun, peningkatan transaksi hewan kurban juga membawa risiko penyebaran penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku (PMK) serta lumpy skin disease (LSD). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperketat pengawasan kesehatan ternak untuk memastikan hewan yang diperjualbelikan bebas dari penyakit menular.

Dengan demikian, penjualan hewan kurban dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi daerah dan peternak rakyat sambil juga menjaga kesehatan ternak dan mencegah penyebaran penyakit menular.

Dengan demikian, penjualan hewan kurban tahun ini (2026) diharapkan dapat menjadi momentum yang positif bagi keberlangsungan usaha peternakan rakyat di Indonesia





