Indef: Nilai Ekonomi Kurban di Indonesia Capai Rp 26,89 Triliun, namun Distribusi Sangat Timpang

Lembaga riset Indef memproyeksikan nilai ekonomi kurban pada Idul Adha 2026 mencapai Rp 26,89 triliun. Namun, distribusinya timpang dengan konsentrasi di Jawa, sementara wilayah timur seperti Papua dan Maluku hanya mendapat porsi kecil. Indef mendorong realokasi distribusi kurban ke daerah minus.

Institute for Development of Economics and Finance ( Indef ) memproyeksikan nilai transaksi simulasi mikro hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada tahun 2026 mencapai Rp 26,89 triliun.

Jumlah hewan kurban diperkirakan sebanyak 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu ekor sapi dan 1,09 juta ekor kambing atau domba. Dari jumlah tersebut, tonase daging yang dihasilkan mencapai 99.290 ton. Menurut ekonom Indef, Nur Ahmad Fadhil Lubis, volume daging kurban ini setara dengan kebutuhan protein hewani harian seluruh penduduk Indonesia selama 2,5 hari. Artinya, secara agregat, pasokan daging dari kegiatan kurban cukup signifikan.

Namun, di balik angka yang mengesankan tersebut, Indef menyoroti adanya paradoks distribusi kurban yang dinilai justru memperlebar disparitas sosial. Data menunjukkan bahwa surplus distribusi sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu mencapai Rp 21,42 triliun atau 79,67 persen dari total nasional. Sementara itu, wilayah lain mengalami defisit yang parah. Papua hanya menerima Rp 0,11 triliun atau 0,41 persen, dan Maluku hanya Rp 0,03 triliun atau 0,10 persen.

Kondisi ini mencerminkan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan struktur ekonomi makro secara keseluruhan. Oleh karena itu, Nur menilai perlu adanya kebijakan realokasi distribusi kurban dari Pulau Jawa ke wilayah-wilayah yang minus seperti Papua dan Maluku. Kebijakan ini harus dirumuskan secara eksplisit dan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip fikih ibadah kurban. Pendekatan ini esensial agar distribusi lintas wilayah tidak mereduksi dimensi sosial-komunal yang menjadi esensi dasar dari ibadah kurban.

Dengan demikian, kurban tidak hanya menjadi ritual keagamaan, tetapi juga dapat berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan. Lebih lanjut, Indef merekomendasikan agar pemerintah dan lembaga keagamaan bekerja sama untuk menyeimbangkan distribusi hewan kurban. Koordinasi logistik antar daerah perlu ditingkatkan, misalnya dengan memfasilitasi pengiriman hewan kurban dari daerah surplus ke daerah defisit. Selain itu, perlu ada kampanye kesadaran agar masyarakat di Jawa mendistribusikan kurban ke wilayah timur Indonesia.

Dengan langkah konkret ini, diharapkan nilai ekonomi kurban yang besar dapat dirasakan merata oleh seluruh masyarakat Indonesia, sesuai dengan semangat berbagi dari ibadah kurban





