Incognito dan Thee Secred Souls Mengguncang Java Jazz Festival 2026 di Pantai Indah Kapuk

Java Jazz Festival 2026 menampilkan penampilan spektakuler Incognito dan Thee Secred Souls di NICE, Tangerang, mempersembahkan lagu-lagu hits mereka dalam tiga malam penuh energi dan emosi.

Java Jazz Festival 2026 kembali menggebrak panggung musik Indonesia dengan rangkaian aksi panggung yang memukau di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), Pantai Indah Kapuk, Kabupaten Tangerang, Banten, pada hari Jumat, 29 Mei 2026.

Festival tahunan ini menampilkan sejumlah artis internasional sekaligus bintang lokal, menjadikan acara tersebut sebagai salah satu pertemuan musik paling dinanti di negara ini. Pada malam yang hangat itu, dua grup musik yang memiliki basis penggemar luas, Incognito dan Thee Secred Souls, mempersembahkan penampilan yang tak terlupakan, menambah warna pada festival yang telah berusia lebih dari dua dekade. Grup musik asal Inggris, Incognito, dikenal dengan sentuhan funk, soul, dan nu‑jazz yang khas.

Pada penampilannya, mereka membawakan beberapa lagu andalan yang telah menjadi favorit penggemar sejak lama. Dimulai dengan "Can't Be a Fool", Incognito menyalurkan energi positif melalui ritme yang mengundang penonton untuk berdansa. Selanjutnya, mereka mempersembahkan "Reason to Love", sebuah lagu yang menyoroti melodi lembut dengan vokal yang penuh perasaan, menimbulkan suasana hangat di antara para penonton.

Penutup penampilan mereka, "Still a Friend", menjadi momen emosional yang menyentuh hati, menegaskan kemampuan Incognito dalam menyajikan musik yang tidak hanya menghibur, tapi juga mendalam secara emosional. Seluruh set tampil diiringi oleh permainan bass yang groovy, horn section yang tajam, serta penataan lampu yang menambah atmosfer jazzy pada panggung NICE. Tidak kalah menarik, grup musik asal Indonesia, Thee Secred Souls, menghiasi malam dengan repertoar yang menggabungkan elemen soul, R&B, dan pop kontemporer.

Mereka membuka set dengan lagu "Somebody Knews", sebuah trek yang menampilkan vokal kuat dan harmonisasi yang rapi, memicu sorakan antusias dari para penggemar. Selanjutnya, Thee Secred Souls memanjakan pendengar dengan "On My Mind", sebuah balada yang menonjolkan melodi piano yang menenangkan, dipadu dengan produksi modern yang menambah kedalaman musikal. Penampilan puncak mereka, "Lady Love", menjadi penutup yang megah, menampilkan corak melodi yang menawan serta chorus yang meluap, mengundang seluruh penonton untuk bernyanyi bersama.

Keterampilan teknis para musisi, serta chemistry yang terasa alami antara anggota band, menjadikan penampilan mereka salah satu sorotan utama Java Jazz Festival 2026. Secara keseluruhan, Java Jazz Festival 2026 menunjukkan keberhasilan dalam menggabungkan berbagai genre musik dalam satu panggung megah. Penampilan Incognito dan Thee Secred Souls tidak hanya menambah nilai hiburan, tetapi juga memperlihatkan sinergi antara musik internasional dan lokal yang dapat mempersatukan penonton dari berbagai kalangan.

Festival ini kembali menegaskan posisinya sebagai platform utama bagi karya seni musik di Indonesia, serta menjadi ajang penting bagi para artis untuk memperluas jangkauan pendengar mereka. Dengan dukungan sponsor, produksi panggung yang canggih, serta antusiasme penonton yang tinggi, Java Jazz Festival 2026 diprediksi akan terus menjadi event musik paling berpengaruh di Asia Tenggara dalam tahun-tahun mendatang





