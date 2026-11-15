Ina Lydia Puncak Harapan Regenerasi Marathon Putri Indonesia Borobudur 2026

Ina Lydia finis kedua di Borobudur Marathon 2026. Prestasi ini membuktikan kualitas regenerasi atlet maraton putri Indonesia setelah Odekta Elvina Naibaho.

Ina Lydia Damanik menandai kemunculannya sebagai kekuatan baru di lintasan maraton nasional dengan meraih posisi kedua pada Borobudur Marathon 2026. Pelari asal Medan, Sumatera Utara, ini mencatatkan waktu 3 jam 6 menit 58 detik untuk mengamankan podium dalam kategori maraton nasional putri di Magelang, Jawa Tengah. Kemenangan keseluruhan dalam kategori inidiraih oleh senior sekaligus idolaIna, Odekta Elvina Naibaho, dengan catatan waktu 2 jam 50 menit 59 detik.

Rekor Waktu dan Posisi Finis Atlet Nasional

Ina Lydia menyelesaikan tantangan rute yang dianggap menantang dengan ketenangan yang tidak biasa. Ia tidak melakukan selebrasi berlebihan setelah menyentuh garis finis pada Minggu, 15 November 2026. Bahkan, pelari berusia 25 tahun ini sempat terduduk ke tanah dan bangkit dengan ekspresi datar, padahal ia baru saja menyelesaikan balapan tingkat elit. Waktu finisnya menempatkan Ina di posisi dua nasional, tepat di depan Pretty Sihite yang mencatatkan waktu 3 jam 7 menit 44 detik sebagai waktu terbaik pribadi.

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Di sisi lain, Odekta Elvina Naibaho, yang telah menyandang gelar ratu maraton Indonesia, tetap menunjukkan dominasi. Meskipun Odekta tidak berlari dengan rekor terbaiknya, ia berhasil mempertahankan posisinya di puncak podium nasional. Perbedaan waktu antara Odekta dan Ina menunjukkan jarak performa yang masih perlu dijembatani, namun presence Ina telah memberikan sinyal kuat akan adanya regenerasi dalam tim nasional. Rute maraton yang telah diubah sejak tahun 2025 dinilai cukup berat, menyertakan banyak tanjakan dan jalan yang menyempit, yang menambah tingkat kesulitan bagi setiap peserta.

Proses Latihan dan Ambisi Regenerasi Tim Nasional

Debut Ina Lydia di Borobudur Marathon terjadi pada edisi 2025. Pada tahun tersebut, ia finis di posisi ketiga setelah adanya diskualifikasi peserta yang awalnya menempati peringkat pertama. Awalnya berada di posisi keempat, Ina naik peringkat dan berhasil menginjakkan kaki di podium. Kepuasan terhadap performa tahun lalu mendorongnya untuk berlatih lebih keras dan berpartisipasi aktif dalam berbagai ajang lari berskala besar. Ia berkomitmen untuk menyiapkan diri secara bertahap, dimulai dari ajang PON, dengan harapan bisa terpantau oleh pemusatan latihan nasional.

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Odekta Elvina Naibaho, pemilik rekor nasional maraton putri dengan catatan waktu 2 jam 31 menit 34 detik, menyambut baik kehadiran Ina Lydia. Menurutnya, persaingan baru ini membuat pelari nasional yang sudah mapan menjadi tidak nyaman dan terpacu untuk berlatih lebih keras. Odekta menekankan pentingnya regenerasi yang tidak menunggu para atlet senior berhenti, melainkan berlangsung secara beriringan. Ia menilai Ina memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi atlet elit jika mampu mendorong batas kemampuannya lebih jauh.

Domiansi Pelari Afrika dan Kategori Putra

Meskipun Ina Lydia menjadi sorotan utama dalam kategori nasional, podium overall maraton tetap didominasi oleh para pelari dari Afrika. Dalam kategori umum putra, Wilson Cheruiyot dari Kenya finis pertama dengan waktu 2 jam 20 menit 23 detik. Ia diikuti oleh Embay Goitom Dimtsu dari Etiopia dengan waktu 2 jam 20 menit 33 detik, serta Michael Kirul dari Kenya dengan waktu 2 jam 20 menit 49 detik. Dominasi ini konsisten terjadi setiap tahunnya di ajang yang telah berstatus Elite Label dari World Athletics.

Untuk kategori maraton putri internasional, Lemlem Girmay dari Etiopia mengambil posisi pertama dengan waktu 2 jam 45 menit 58 detik. Margaret Agai dari Kenya berada di posisi kedua dengan waktu 2 jam 46 menit, dan Agere Adera Tamir dari Etiopia menempati posisi ketiga dengan waktu 2 jam 46 menit 39 detik. Di kategori nasional putra, Nurshodiq kembali membuktikan kualitasnya dengan menjadi juara dengan waktu 2 jam 32 menit 1,2 detik. Ia meraih gelar juara setelah empat edisi sebelumnya, menunjukkan konsistensi performa yang luar biasa.

Program Bank Jateng Young Talent dan Dampak Jangka Panjang

Borobudur Marathon tidak hanya fokus pada atlet elit, tetapi juga menumbuhkan generasi muda melalui program Bank Jateng Young Talent. Program ini melibatkan 20 pelari berusia 14 hingga 18 tahun yang terpilih untuk mendapatkan pelatihan dan pengalaman berlomba. Jessica Putri Jauvi menjadi penamat tercepat dalam kategori Young Talent putri dengan catatan waktu 40 menit 53,467 detik. Pengalaman berlomba bersama atlet internasional ini diharapkan menjadi bekal berharga bagi mereka untuk membawa nama Indonesia di kancah internasional.

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Edisi 2026 ini menegaskan peran Borobudur Marathon sebagai inkubator bakat baru. Seperti Rikki Marthin Luther Simbolon yang naik podium dalam debutnya pada tahun 2023 dan kemudian menjadi saingan serius bagi pelari senior, Ina Lydia kini berada di jalur yang sama. Kehadiran bintang-bintang baru ini memastikan bahwa ekosistem lari di Indonesia terus berkembang. Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jateng, Bank Jateng, Yayasan Borobudur Marathon, dan Harian Kompas menjadi fondasi kuat bagi kesuksesan event yang telah berumur satu dekade ini.