Impor Migas Indonesia Naik 37,35 Persen di Awal 2026

Data BPS menunjukkan impor migas Indonesia mencapai 32,57 miliar dolar AS pada Januari-September 2026, naik signifikan seiring penurunan ekspor sebesar 9,11 persen.

Badan Pusat Statistik ( BPS) mencatat lonjakan drastis pada nilai impor migas Indonesia yang mencapai 32,57 miliar Dolar AS sepanjang periode Januari hingga September 2026. Angka ini merepresentasikan kenaikan sebesar 37,35 persen secara tahunan atau year on year dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Mekanisme Kenaikan Impor Migas

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa peningkatan nilai impor tersebut didorong oleh naiknya impor minyak mentah senilai 1,96 miliar Dolar AS atau naik 29,13 persen. Selain itu, impor hasil minyak juga mengalami peningkatan signifikan mencapai 6,90 miliar Dolar AS atau naik 40,61 persen.

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Ketwo komponen utama ini berkontribusi besar terhadap total nilai impor migas nasional yang tercatat cukup tinggi selama sembilan bulan pertama tahun 2026. Data ini mengindikasikan adanya tekanan permintaan internal yang kuat terhadap produk energi fosil di dalam negeri.

Posisi Ekspor dan Perbandingan Tahunan

Sebaliknya, kinerja ekspor migas Indonesia justru mengalami kontraksi selama periode yang sama. Nilai ekspor tercatat sebesar 8,96 miliar Dolar AS sepanjang Januari hingga September 2026, yang berarti turun sebesar 9,11 persen secara tahunan. Penurunan ini menciptakan kesenjangan antara arus masuk dan keluar komoditas energi.

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Pada bulan September 2026 saja, nilai ekspor migas turun lebih lanjut menjadi 0,95 miliar Dolar AS atau menurun sebesar 0,99 persen year on year. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tren impor yang terus meningkat, menandakan perubahan dinamika perdagangan sektor energi.

Dampak Terhadap Sektor Non-Migas

Meskipun sektor migas menghadapi tekanan akibat tingginya volume impor, kinerja perdagangan internasional Indonesia secara agregat masih tertolong oleh sektor non-migas. Kinerja positif dari berbagai industri lainnya membantu menopang keseimbangan neraca perdagangan nasional di tengah volatilitas harga dan volume migas.

Sementara itu, di sisi lain pasar, PT Sillomaritime Perdana Tbk (SHIP) sebagai emiten pelayaran juga menambah armada kapal VLGC untuk mendukung logistik distribusi. Langkah strategis ini sejalan dengan kebutuhan infrastruktur maritim yang semakin kompleks untuk menangani aliran komoditas energi nasional.