Impor Barang Konsumsi Anjlok 10,81% di Maret 2026, Impor Bahan Baku Malah Naik

Nilai impor barang konsumsi Indonesia mengalami penurunan signifikan sebesar 10,81% pada Maret 2026, terutama disebabkan oleh penurunan impor kendaraan, mesin elektrik, dan produk farmasi. Sementara itu, impor bahan baku dan barang modal justru mengalami peningkatan.

Foto memperlihatkan sejumlah alat berat yang sibuk mengangkut muatan kontainer berisi produk ekspor dan impor di Terminal 3 IPC TPK Tanjung Priok pada hari Senin, 8 Juli 2024.

(Sumber: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki). Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam nilai impor barang konsumsi pada bulan Maret 2026, mencapai 10,81% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Penurunan ini membawa nilai impor barang konsumsi menjadi US$1,55 miliar. Ateng Hartanto, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, menjelaskan bahwa penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya nilai impor beberapa komoditas utama.

BPS merinci bahwa komoditas konsumsi yang mengalami penurunan nilai impor pada Maret 2026 meliputi kendaraan dan bagiannya, mesin/perlengkapan elektrik, serta produk farmasi. Penurunan terdalam terjadi pada impor kendaraan dan bagiannya (HS87) yang mencapai 46,69%, diikuti oleh impor mesin dan peralatan elektrik serta bagiannya (HS85) sebesar 50,93%, dan produk farmasi (HS30) sebesar 18,30%. Ateng menyampaikan informasi ini dalam Konferensi Pers Rilis Data Statistik yang diadakan di Gedung BPS, Jakarta pada Senin, 4 Mei 2026.

Secara keseluruhan, BPS mencatat bahwa total impor Indonesia pada Maret 2026 mencapai US$19,21 miliar, mengalami peningkatan sebesar 1,51% (year on year/yoy). Rinciannya, impor minyak dan gas mencapai US$3,17 miliar, naik 1,34% secara tahunan (yoy), sementara impor nonmigas mencapai US$16,04 miliar, meningkat 1,54% (yoy). Kontribusi impor nonmigas terhadap peningkatan impor tahunan secara keseluruhan adalah sebesar 1,29%. Ateng menambahkan, 'Kondisi Maret 2026 menunjukkan penurunan impor barang konsumsi tahunan sebesar 10,81% (yoy).

Namun, impor bahan baku/penolong menjadi pendorong utama kenaikan, dengan peningkatan sebesar 2,15% dan kontribusi sebesar 1,53%. Nilai impor barang modal juga mengalami kenaikan sebesar 4,98%'. Data ini mengindikasikan pergeseran dalam struktur impor Indonesia, di mana kebutuhan akan bahan baku dan barang modal semakin meningkat, sementara permintaan terhadap barang konsumsi mengalami perlambatan. Perubahan ini dapat mencerminkan dinamika ekonomi domestik dan global, serta strategi industri yang berfokus pada peningkatan produksi dan investasi.

Jika dilihat secara kumulatif hingga Maret 2026, nilai impor Indonesia mencapai US$61,30 miliar, atau meningkat 10,05% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan impor terjadi di seluruh golongan penggunaan. Bahan baku penolong menjadi penyumbang utama dengan nilai US$43,17 miliar, mengalami kenaikan sebesar 6,89% selama periode Januari-Maret 2026. Kenaikan ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yang mencatat kenaikan sebesar 5%.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur dan industri pengolahan di Indonesia terus membutuhkan pasokan bahan baku untuk menopang kegiatan produksi. Selain itu, peningkatan impor barang modal juga mengindikasikan adanya investasi baru dan modernisasi peralatan di berbagai sektor ekonomi. Secara keseluruhan, data impor ini memberikan gambaran tentang kondisi perdagangan Indonesia dan arah perkembangan ekonomi yang sedang berlangsung. Pemerintah dan pelaku usaha perlu terus memantau perkembangan ini dan mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan daya saing industri nasional.

Analisis lebih lanjut terhadap data impor ini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif





