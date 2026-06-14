Implementasi Mandatori B50 Dimulai 1 Juli 2026, Pemerintah Targetkan Penghematan Devisa Rp 157 Triliun

Pemerintah Indonesia akan memberlakukan mandatori biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Uji coba menunjukkan hasil positif dengan tingkat keberhasilan 80-90%. Kebijakan ini diharapkan menghemat devisa Rp 157,28 triliun, menyerap 2,2 juta tenaga kerja, dan menekan emisi 46,72 juta ton CO2.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) resmi mengumumkan rencana implementasi mandatori pencampuran biodiesel 50% ( B50 ) pada bahan bakar minyak jenis solar mulai 1 Juli 2026.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari program B40 yang telah berjalan sejak tahun 2025. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa uji coba tahap akhir tengah dilakukan dan hasilnya menunjukkan tingkat keberhasilan mencapai 80 hingga 90 persen. Kualitas bahan bakar B50 dinilai lebih baik dalam menjaga kestabilan operasional mesin diesel, terutama dari segi kadar air yang lebih rendah dibandingkan B40.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa regulasi tengah diselesaikan agar implementasi dapat berjalan serentak di berbagai sektor pada Juli mendatang. Dengan penerapan B50, pemerintah memproyeksikan penghematan devisa mencapai Rp 157,28 triliun hingga Desember 2026, serta peningkatan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO) sebesar Rp 24,68 triliun.

Alokasi biodiesel pada tahun 2026 dinaikkan dari 15,64 juta kiloliter menjadi 17,60 juta kiloliter, dengan skema penyaluran insentif tetap sama-hanya untuk sektor Public Service Obligation (PSO), sementara non-PSO mengikuti harga pasar. Dampak sosial dari kebijakan B50 diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja hingga 2,2 juta orang. Dari sisi lingkungan, peningkatan energi terbarukan ini ditargetkan dapat menekan emisi gas rumah kaca sebesar 46,72 juta ton CO2 sepanjang tahun 2026.

Sebelumnya, pada tahun 2025, realisasi penyaluran biodiesel B40 mencapai 14,94 juta kiloliter atau 95,67 persen dari target, yang mencakup sektor PSO dan non-PSO. Dengan demikian, transisi ke B50 diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil, serta mendukung program pemerintah dalam mengurangi risiko geopolitik seperti yang dipicu oleh konflik Iran. Uji coba terus dilakukan untuk memastikan kesiapan teknis dan infrastruktur, termasuk di kawasan Lembang, Jawa Barat, yang menjadi lokasi pengujian unit pencampur bahan bakar portabel.

Pemerintah optimistis target implementasi dapat tercapai tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dan lingkungan Indonesia





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B50 Biodiesel Implementasi Indonesia ESDM

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