Implementasi Kewajiban Pemilahan Sampah bagi Pedagang di Pasar Angke Jakarta Barat

Pemerintah Kecamatan Tambora mewajibkan ratusan pedagang di Pasar Angke untuk memilah sampah organik dan anorganik guna mendukung Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 demi terciptanya lingkungan pasar yang lebih bersih dan tertib.

Pemerintah Kecamatan Tambora kini tengah menggencarkan upaya peningkatan kualitas kebersihan dan penataan lingkungan melalui program yang dikenal dengan nama Tambora Tertib Terpadu Aman dan Nyaman atau Tampan.

Salah satu fokus utama dalam gerakan ini adalah implementasi kebijakan pemilahan sampah di kawasan Pasar Angke yang berlokasi di Jalan Stasiun Angke, Kelurahan Jembatan Lima, Jakarta Barat. Camat Tambora, Pangestu Aji Swandhanu, secara tegas menginstruksikan kepada seluruh pedagang yang beraktivitas di kawasan tersebut agar mulai menerapkan sistem pemilahan sampah secara mandiri. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi penumpukan sampah yang tidak teratur yang seringkali meluap hingga menutupi akses jalan, sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas dan kenyamanan pengunjung pasar serta masyarakat sekitar.

Dengan adanya sistem pemilahan yang disiplin, diharapkan aliran pembuangan sampah menjadi lebih tertata dan tidak lagi semrawut seperti sebelumnya. Dalam pelaksanaan teknisnya, Pangestu mewajibkan setiap pedagang untuk menyediakan minimal dua buah wadah atau karung sampah yang berbeda guna memisahkan jenis sampah yang dihasilkan dari kegiatan perdagangan mereka. Sampah-sampah yang telah dipilah tersebut nantinya akan dikumpulkan pada titik tertentu sebelum akhirnya diangkut oleh petugas dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat.

Untuk memastikan proses pengangkutan berjalan efektif, pihak kecamatan telah berkoordinasi dengan pengelola pasar guna menyepakati jadwal dan waktu pengangkutan yang tepat. Koordinasi ini sangat krusial agar sampah tidak tercecer di area pasar atau menumpuk terlalu lama yang dapat memicu aroma tidak sedap serta menjadi sumber penyakit. Penataan jadwal pengangkutan ini diharapkan mampu menjaga estetika pasar dan memastikan bahwa kepentingan umum, terutama aksesibilitas jalan, tetap terjaga dengan baik tanpa terhalang oleh tumpukan limbah.

Kebijakan pemilahan sampah dari sumber ini sebenarnya merupakan turunan dari Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 mengenai gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber sebagai bagian dari strategi besar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperbaiki manajemen limbah perkotaan. Regulasi ini mengamanatkan setiap warga dan pelaku usaha untuk membagi sampah ke dalam empat kategori utama, yaitu sampah organik, sampah anorganik, sampah Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3, serta sampah residu.

Tidak main-main, pemerintah juga telah menyiapkan sanksi administrasi bagi mereka yang terbukti tidak mematuhi aturan pemilahan ini. Meskipun kawasan Pasar Angke memiliki status lahan yang kompleks, Pangestu menegaskan bahwa pelayanan masyarakat dan pelestarian lingkungan tetap menjadi prioritas utama. Ia berharap agar kebiasaan memilah sampah ini tidak hanya dipandang sebagai kewajiban regulasi, tetapi berubah menjadi pola pikir dan gaya hidup baru bagi seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga kelestarian alam.

Di sisi lain, Lurah Jembatan Lima, Musrif Zabidi, memberikan gambaran mengenai skala operasional di Pasar Angke yang melibatkan sekitar 300 pedagang. Jumlah tersebut terbagi menjadi pedagang yang menempati Blok A dan Blok F yang dikelola oleh KJK Makindo sebanyak 205 orang, serta sekitar 100 pedagang kaki lima yang berjualan di area sekitar jalan. Mengingat banyaknya jumlah pelaku usaha, sosialisasi yang masif menjadi kunci keberhasilan program ini.

Musrif telah menginisiasi pertemuan dengan para ketua RW di wilayah setempat untuk mensosialisasikan gerakan pemilahan sampah rumah tangga. Strategi ini bertujuan agar edukasi mengenai pemilahan sampah tidak hanya berhenti di area pasar, tetapi juga merambah hingga ke lingkungan tempat tinggal warga. Para ketua RW diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan pemahaman, informasi, dan edukasi kepada warga agar mulai mempraktikkan pemilahan sampah organik dan anorganik dari rumah masing-masing.

Upaya kolaboratif antara pihak kecamatan, kelurahan, pengelola pasar, dan masyarakat ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pasar yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan berkurangnya volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir melalui proses pemilahan dan pengolahan di sumber, beban lingkungan di Jakarta Barat dapat berkurang secara signifikan. Selain itu, kesadaran kolektif dalam membedakan sampah B3 dan residu akan meminimalisir risiko pencemaran lingkungan yang berbahaya.

Komitmen jangka panjang dari para pedagang Pasar Angke dan warga Jembatan Lima dalam menerapkan pola hidup bersih ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pasar-pasar tradisional lainnya di wilayah DKI Jakarta, sehingga tercipta lingkungan perkotaan yang lebih asri, tertib, dan nyaman bagi seluruh penduduknya





