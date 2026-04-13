IMO Kecam Kebijakan Tarif Iran di Selat Hormuz, Ancam Stabilitas Pelayaran Global

Kepala IMO, Arsenio Dominguez, mengecam rencana Iran untuk mengenakan biaya di Selat Hormuz, yang dinilai melanggar hukum pelayaran internasional. Kebijakan ini memicu penurunan drastis aktivitas pelayaran dan mengancam distribusi energi global. AS mengusulkan skema kerja sama pembayaran, sementara Dominguez memperingatkan dampak negatifnya bagi pelaut dan ekonomi dunia.

Kepala Organisasi Maritim Internasional ( IMO ), Arsenio Dominguez, mengutuk rencana Iran untuk mengenakan biaya pada kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz . Dominguez menegaskan bahwa kebijakan tarif ini merupakan pelanggaran terhadap hukum pelayaran internasional. Tindakan ini telah menyebabkan penurunan drastis dalam aktivitas pelayaran di selat vital tersebut, yang secara langsung mengancam stabilitas distribusi energi global pada saat ini.

Dominguez menyerukan kepada komunitas internasional untuk secara tegas menolak kebijakan tersebut, dengan alasan bahwa kebijakan itu berpotensi merusak sistem pelayaran dunia yang telah mapan. "Negara tidak memiliki hak untuk mengenakan biaya atau pungutan di selat seperti ini," ujar Dominguez, yang pernyataannya dikutip dari laporan Aljazeera pada Senin, 13 April. Situasi ini telah menciptakan kekhawatiran yang mendalam di kalangan komunitas maritim internasional, mengingat pentingnya Selat Hormuz sebagai jalur utama perdagangan minyak dan gas. Kebijakan ini dinilai sebagai tindakan sepihak yang dapat mengganggu rantai pasokan global dan memberikan dampak buruk bagi perekonomian dunia. Kebijakan kontroversial Iran ini telah memicu reaksi keras dari berbagai negara dan organisasi internasional. Amerika Serikat (AS), melalui Presiden Donald Trump, sempat mengusulkan skema kerja sama pengelolaan pembayaran antara Washington dan Teheran sebagai solusi alternatif. Namun, Dominguez memperingatkan bahwa penerapan tarif akan menciptakan preseden berbahaya bagi pelayaran internasional di masa depan. Ia menyoroti dampak langsung dari kebijakan tersebut, yang telah menyebabkan penurunan jumlah kapal yang melintas Selat Hormuz secara signifikan. Dalam beberapa hari terakhir, hanya sekitar 22 kapal yang tercatat melintas, jauh dibandingkan dengan rata-rata 135 kapal per hari sebelum eskalasi situasi. Penurunan drastis ini berdampak langsung pada distribusi minyak dan gas global, serta memberikan tekanan tambahan pada stabilitas ekonomi dunia yang sudah rapuh akibat berbagai faktor global lainnya. Dominguez menekankan pentingnya menjaga kelancaran pelayaran di Selat Hormuz untuk memastikan stabilitas harga energi dan mencegah potensi krisis ekonomi global. Dampak ekonomi dari kebijakan ini diperkirakan akan sangat besar, terutama bagi negara-negara yang sangat bergantung pada impor energi dari Timur Tengah. Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi memicu ketegangan geopolitik yang lebih luas di kawasan tersebut. Dominguez juga menyatakan keprihatinannya yang mendalam terhadap nasib sekitar 20.000 pelaut yang terdampak langsung oleh situasi ini. Ia memperingatkan bahwa semakin lama situasi ini berlangsung, semakin besar dampak negatif yang akan dirasakan oleh para pelaut dan industri pelayaran secara keseluruhan. "Saya sangat khawatir terhadap sekitar 20.000 pelaut yang terdampak. Semakin lama situasi ini berlangsung, semakin besar dampak negatifnya," kata Dominguez. Ia menyerukan kepada semua pihak untuk segera mencari solusi diplomatik guna menyelesaikan krisis ini dan memastikan keamanan serta kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. IMO, sebagai organisasi internasional yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pelayaran, berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi dan memberikan dukungan penuh kepada anggotanya dalam menghadapi tantangan ini. Upaya untuk menengahi konflik dan mencari solusi damai sangat penting untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan melindungi kepentingan ekonomi dan keamanan global. Dampak dari kebijakan tarif Iran juga berpotensi mempengaruhi harga bahan bakar global, menyebabkan inflasi dan merugikan konsumen di seluruh dunia. Oleh karena itu, solusi diplomatik dan penegakan hukum pelayaran internasional sangat dibutuhkan untuk mengatasi krisis ini.





