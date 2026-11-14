Imigrasi Papua Siapkan Kantor Wilayah Baru di Nabire

Direktorat Jenderal Imigrasi Papua mendukung pembentukan Kantor Wilayah Papua Tengah di Nabire. Rencana ini telah didukung Pemprov dan menunggu persetujuan Kemenpan-RB untuk realisasi tahun depan.

Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Papua resmi menyatakan dukungan penuh terhadap rencana strategis pembentukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi wilayah Papua Tengah. Langkah strategis ini diumumkan secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua, Samuel Toba, di kota Timika pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2026, dalam rangka memfasilitasi pelayanan publik yang lebih merata dan efisien di seluruh wilayah provinsi baru.

Strategi Pembentukan Kantor Wilayah Papua Tengah

Samuel Toba menegaskan bahwa pembentukan Kantor Wilayah baru di wilayah Papua Tengah bukan sekadar wacana, melainkan suatu proses birokrasi yang telah memasuki tahapan konkret dan memerlukan pemenuhan berbagai persyaratan administratif serta teknis yang ketat. Ia menjelaskan bahwa fondasi utama dari kelengkapan infrastruktur keimigrasian di suatu wilayah adalah keberadaan minimal dua Unit Pelaksana Teknis atau UPT Kantor Imigrasi yang sudah beroperasi secara fungsional dan independen dalam melayani masyarakat.

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Ketentuan baku mengenai minimal dua Unit Pelaksana Teknis ini menjadi prasyarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum suatu wilayah dapat diajukan secara resmi ke tingkat Direktorat Jenderal untuk dipertimbangkan statusnya sebagai Kantor Wilayah otonom. Dengan terpenuhinya standar infrastruktur operasional ini, maka proses pengajuan administratif untuk mendirikan Kantor Wilayah baru dapat diajukan dengan lebih kuat dan siap diproses oleh otoritas pemerintah pusat yang berwenang.

Jadwal dan Jalur Persetujuan Pemerintah Pusat

Rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kantor Imigrasi yang baru secara spesifik akan berlokasi di Kota Nabire, yang ditetapkan sebagai ibu kota resmi dari Provinsi Papua Tengah. Status pengajuan untuk mendirikan Kantor Imigrasi Nabire ini saat ini telah berada di meja Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia untuk proses studi kelayakan awal dan validasi data lapangan.

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Samuel Toba berharap agar proses pembentukan dan pembangunan kantor imigrasi yang baru tersebut dapat segera terealisasi tanpa hambatan signifikan di kemudian hari. Ia merinci bahwa mekanisme proses birokrasi saat ini berada di Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas mengajukan rekomendasi teknis kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, untuk kemudian diteruskan secara berjenjang ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB Republik Indonesia sebagai pemegang otoritas final.

Pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua menargetkan bahwa jika tidak ada halangan administratif atau masalah kebijakan dari tingkat pusat, target realisasi operasional Kantor Imigrasi Nabire dapat tercapai pada tahun depan. Keberhasilan pencapaian target waktu tersebut sangat bergantung pada persetujuan resmi dan alokasi anggaran yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam RAPBN tahun berikutnya.

Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah

Dalam upaya memastikan kesiapan infrastruktur fisik dan dukungan kebijakan daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua telah melakukan koordinasi intensif dan rutin dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Koordinasi strategis ini melibatkan高层 pemerintahan provinsi untuk mengonsolidasikan dukungan penuh terhadap keberadaan Kantor Wilayah Imigrasi Papua Tengah sebagai unsur vital dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik daerah.

Ketua Sekretaris Daerah atau Sekda Pemerintah Provinsi Papua Tengah secara eksplisit menyampaikan persetujuan dan dukungan penuh terhadap inisiatif pembentukan Kantor Wilayah Imigrasi Papua Tengah. Dukungan tersebut tidak hanya bersifat politis namun juga nyata, dengan komitmen Pemprov untuk menyiapkan lokasi pembangunan fisik Kantor Wilayah di wilayah yang telah ditentukan, sebagaimana disampaikan saat kunjungan resmi ke Kantor Gubernur Papua Tengah.

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Pemerintah Provinsi Papua Tengah bahkan telah menunjukkan lokasi spesifik yang akan disiapkan untuk mendukung pembangunan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Tengah melalui peta wilayah yang telah disepakati bersama. Komitmen kesiapan lahan ini menjadi indikator positif bahwa kedua belah pihak, yaitu otoritas keimigrasian pusat dan pemerintahan daerah, memiliki kesamaan visi dan komitmen yang kuat untuk mempercepat terwujudnya infrastruktur pelayanan imigrasi yang prima di wilayah Papua Tengah.