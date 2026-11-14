Imigrasi Papua Deportasi 5 Warga China yang Beraktivitas di Nabire

Kantor Imigrasi Papua Tengah memutuskan deportasi lima warga negara China ke Indonesia selama enam bulan hingga satu tahun akibat pelanggaran izin tinggal di Nabire.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika di Papua Tengah resmi mengumumkan rencana deportasi terhadap lima Warga Negara Asing (WNA) yang merupakan warga negara China. Keputusan administratif ini diambil setelah petugas menemukan adanya ketidaksesuaian antara tujuan izin tinggal dengan aktivitas nyata yang dilakukan oleh para warga asing tersebut di wilayah Kabupaten Nabire.

Pelaksanaan penindakan ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua, Samuel Toba, yang bekerja sama dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Timika, Thomas Aries Munandar. Kelima WNA yang akan menghadapi proses deportasi ini tercatat berinisial QZ, DZ, HW, BS, dan LJ, yang sebelumnya diamankan oleh pihak berwajib di dua lokasi berbeda di Nabire.

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Rincian Penangkapan dan Profil Pelaku

Proses pengamanan terhadap kelima Warga Negara Asing tersebut dilakukan secara bertahap sejak tanggal 2 November 2026. Berdasarkan data lapangan, dua orang di antaranya diamankan saat berada di dalam sebuah rumah di wilayah Nabire, sementara tiga orang lainnya tertangkap di sebuah penginapan yang juga terletak di kawasan yang sama. Penindakan ini dilatarbelakangi oleh laporan langsung dari masyarakat yang mengawasi pergerakan warga asing tersebut.

Para pelaku tersebut masuk ke Indonesia melalui ibukota Jakarta sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan penerbangan domestik ke Nabire. Pola kedatangan mereka tidak seragam, di mana sebagian telah tiba sejak Agustus 2026 dan yang lainnya masuk lebih baru pada Oktober 2026. Perbedaan waktu masuk ini menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam analisis jejak perjalanan mereka.

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Investigasi Pelanggaran Izin Tinggal

Samuel Toba menjelaskan bahwa dasar utama penindakan adalah hasil pengawasan yang menemukan indikasi aktivitas ekonomi atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan kategori izin tinggal mereka. Saat pemeriksaan, petugas meminta dokumen perjalanan berupa paspor untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut. Hasil investigasi awal mengarah pada praktik bekerja yang melanggar aturan keimigrasian.

Untuk memperkuat bukti administrat, kelima WNA tersebut dipanggil hadir di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika pada tanggal 9 November 2026. Kehadiran mereka bertujuan untuk menjalani proses pengambilan keterangan detail mengenai maksud dan tujuan kedatangan, keberadaan fisik, serta rencana aktivitas yang akan mereka jalankan selama berada di Indonesia.

Sanksi Administratif dan Prosedur Deportasi

Berdasarkan temuan investigasi yang mendalam, kelima Warga Negara Asing tersebut dinyatakan telah melanggar Pasal 75 huruf a Undang-Undang Keimigrasian No 6 Tahun 2011 yang dihubungkan dengan Pasal 123 huruf a undang undang yang sama. Pelanggaran ini mengindikasikan ketidakpatuhan terhadap ketentuan visa dan izin tinggal yang berlaku di wilayah hukum Indonesia.

Sanksi yang dijatuhkan oleh Kantor Imigrasi meliputi tindakan pendeportasian dan penangkalan berupa larangan masuk kembali ke Indonesia. Masa larangan masuk ini diperkirakan berlaku selama enam bulan hingga satu tahun tergantung pada finalisasi kasus. Thomas Aries Munandar menyatakan bahwa proses deportasi fisik akan dilaksanakan pada minggu depan.

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Rute keberangkatan deportasi telah ditetapkan melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali. Sementara menunggu jadwal penerbangan, kelima WNA tersebut tetap ditahan di fasilitas imigrasi untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses hukum. Langkah ini merupakan bentuk penegakan hukum kolaboratif antara petugas di Papua Tengah dan Nabire untuk menjaga ketertiban umum.