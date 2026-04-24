Imigrasi Jakarta Utara Periksa 230 Tenaga Pengajar Asing di Sekolah Internasional

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara melakukan pemeriksaan terhadap 230 tenaga pengajar asing di tiga sekolah internasional di kawasan Pantai Indah Kapuk untuk memastikan kepatuhan terhadap izin tinggal. Tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian dalam operasi gabungan Tim Pora ini.

Jakarta, 24 April 2026 – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara menggelar operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing ( Tim Pora ) pada Kamis, 24 April 2026, di tiga sekolah internasional terkemuka yang berlokasi di kawasan Pantai Indah Kapuk , Penjaringan, Jakarta Utara.

Operasi ini merupakan bagian dari upaya rutin untuk memastikan kepatuhan tenaga pengajar asing terhadap peraturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Sebanyak 230 tenaga pengajar asing dari berbagai negara menjadi fokus pemeriksaan dalam kegiatan ini. Operasi gabungan ini menunjukkan komitmen serius dari Kantor Imigrasi Jakarta Utara dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayahnya, khususnya terkait dengan keberadaan dan aktivitas orang asing.

Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur, melibatkan verifikasi dokumen izin tinggal, kesesuaian kegiatan dengan izin yang dimiliki, serta identifikasi potensi pelanggaran lainnya. Kasi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, Widya Anusa Brata, menjelaskan bahwa operasi ini bertujuan untuk memvalidasi bahwa setiap warga negara asing (WNA) yang bekerja sebagai tenaga pengajar di sekolah-sekolah tersebut menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini penting untuk melindungi kepentingan nasional dan memastikan bahwa tenaga kerja asing memberikan kontribusi positif bagi pembangunan pendidikan di Indonesia. Selain itu, operasi ini juga berfungsi sebagai bentuk pelayanan publik, memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi WNA yang memiliki izin tinggal yang sah. Keberhasilan operasi ini menunjukkan efektivitas koordinasi antara Kantor Imigrasi dengan pihak sekolah dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian. Pemeriksaan dilakukan dengan menghormati hak-hak individu dan menjaga kerahasiaan data pribadi.

Kantor Imigrasi juga memberikan sosialisasi kepada pihak sekolah mengenai peraturan keimigrasian terbaru dan prosedur perpanjangan izin tinggal. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pihak sekolah terhadap peraturan yang berlaku. Operasi serupa akan terus dilakukan secara berkala dan acak untuk memastikan efektivitas pengawasan dan mencegah potensi pelanggaran keimigrasian. Kantor Imigrasi Jakarta Utara juga membuka saluran komunikasi bagi masyarakat untuk melaporkan informasi terkait keberadaan orang asing yang mencurigakan atau melanggar hukum.

Partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek legalitas, tetapi juga pada aspek keamanan dan ketertiban. Petugas imigrasi memastikan bahwa tenaga pengajar asing tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum atau membahayakan keamanan nasional. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan transnasional.

Kantor Imigrasi juga bekerja sama dengan instansi terkait lainnya, seperti kepolisian dan intelijen, untuk memperkuat pengawasan terhadap orang asing. Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dan efisiensi dalam penegakan hukum keimigrasian. Pemeriksaan dokumen dilakukan dengan cermat dan teliti, memastikan bahwa semua persyaratan telah dipenuhi. Petugas imigrasi juga memberikan penjelasan kepada tenaga pengajar asing mengenai hak dan kewajiban mereka selama berada di Indonesia.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian. Kantor Imigrasi juga memberikan apresiasi kepada pihak sekolah yang telah bekerja sama dengan baik dalam pelaksanaan operasi ini. Kerja sama yang baik antara imigrasi dan pihak sekolah merupakan kunci keberhasilan dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Jakarta Utara. Ke depan, Kantor Imigrasi Jakarta Utara akan terus meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan keimigrasian.

Hal ini dilakukan untuk mewujudkan visi imigrasi yang modern, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Peningkatan pengawasan juga akan dilakukan terhadap sektor-sektor lain yang melibatkan tenaga kerja asing, seperti perusahaan dan lembaga pendidikan lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang adil dan melindungi tenaga kerja lokal. Kantor Imigrasi juga akan terus memperbarui data base orang asing untuk memudahkan pemantauan dan pengawasan.

Data base ini akan diintegrasikan dengan data base dari instansi terkait lainnya untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. Selain itu, Kantor Imigrasi juga akan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan keimigrasian terbaru. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian. Kantor Imigrasi Jakarta Utara berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah kerjanya. Operasi ini merupakan bukti nyata dari komitmen tersebut





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Imigrasi Tenaga Pengajar Asing Sekolah Internasional Pantai Indah Kapuk Tim Pora

United States Latest News, United States Headlines

