Kementerian HAM mengonfirmasi keluarnya izin perjalanan bagi 12 warga Papua ke Vanuatu setelah mendapat instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah 12 warga Papua yang sebelumnya tertahan proses keberangkatan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, resmi mendapatkan izin untuk melanjutkan perjalanan menuju Vanuatu. Keputusan ini diambil setelah Kementerian Hak Asasi Manusia menerima instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera meringankan beban administrasi dan memfasilitasi keberangkatan rombongan tersebut.

Instruksi Presiden Prabowo Selesaikan Hambatan Imigrasi

Staf Khusus Menteri HAM Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media, Thomas Harming Suwarta, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perintah langsung agar rombongan warga Papua tersebut segera diberangkatkan. Penanganan kasus ini dilakukan dengan pendekatan koordinasi intensif dan komunikasi langsung dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan masalah terselesaikan dengan cepat.

Also read Dirjen Imigrasi belum terima permohonan pencekalan bos tambang AK

Melalui upaya tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi akhirnya memberikan izin keberangkatan kepada seluruh 12 orang warga Papua. Thomas Harming Suwarta menjelaskan bahwa langkah konkrit ini merupakan wujud nyata dari atensi khusus yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap kendala yang dihadapi oleh para warga Papua selama proses pemeriksaan keimigrasian.

Mekanisme Pengajuan Izin Dan Revisi Data Imigrasi

Direktorat Jenderal Imigrasi tidak hanya memberikan izin tertulis tetapi juga segera menindaklanjuti kebutuhan logistik seperti tiket dan administrasi keberangkatan. Tim teknis dari Direktorat Jenderal Imigrasi ditugaskan untuk mencari penerbangan terdekat yang tersedia sebagai solusi alternatif bagi para penumpang yang tertahan.

Advertisement

Thomas Harming Suwarta menambahkan bahwa hasil dari koordinasi tersebut telah menemukan jalan keluar yang konkret. Status keimigrasian dari enam warga Papua yang sebelumnya belum dapat diberangkatkan kini telah resmi mendapatkan lampu hijau dari pihak Imigrasi setelah melalui peninjauan ulang data dan proses verifikasi.

Awal Mula Ketegangan Di Bandara Ngurah Rai

Riwayat insiden ini bermula pada Jumat malam, 27 November 2026, ketika 12 orang dari Papua hendak transit di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali. Rombongan tersebut berencana terbang menuju Sydney, Australia, sebelum melanjutkan perjalanan ke Port Vila, Vanuatu, untuk menghadiri agenda terkait rekonsiliasi dan reunifikasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Ketika melewati fasilitas otomatis keimigrasian atau autogate, perangkat pemindai gagal membaca data paspor mereka. Akibatnya, petugas imigrasi harus melakukan pemeriksaan secara manual. Dari 12 orang tersebut, hanya dua orang yang mendapatkan izin awal, sementara sepuluh paspor lainnya tidak mendapatkan persetujuan atau lampu hijau pada saat itu.

Berdasarkan keterangan resmi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, dari sepuluh orang yang sempat ditahan, empat orang kemudian diizinkan untuk berangkat. Namun, situasi berubah saat jam penerbangan tiba. Enam orang yang sebelumnya sudah menerima paspor dan izin tetap gagal naik ke pesawat karena pintu sudah tertutup dan pesawat siap terbang.

Advertisement

Dampak Bagi Agenda Reunifikasi Dan Langkah Selanjutnya

Kegagalan keberangkatan enam orang tersebut menyebabkan mereka bergabung kembali dengan enam anggota lainnya yang sejak awal tidak diizinkan terbang. Seluruh 12 orang tersebut adalah delegasi yang ditugaskan menghadiri agenda penting United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Port Vila, Vanuatu.

Hingga pukul 14.00 WITA pada Minggu, 29 November 2026, belum ada keterangan resmi terbaru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi mengenai detail teknis penanganan kasus ini. Namun, keberhasilan peninjauan ulang status oleh Kementerian HAM memberikan kepastian hukum bagi para warga Papua untuk melanjutkan misi diplomasi mereka.