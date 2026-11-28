Ditjen Imigrasi mencegah 39 WNI keberangkatan ke Rusia karena terindikasi korban TPPO dan dipaksa jadi tentara bayaran. Langkah ini diambil untuk melindungi warga dari eksploitasi.

Pejabat Dinas Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia telah berhasil menghentikan proses keberangkatan untuk sebanyak 39 Warga Negara Indonesia yang berencana menuju Rusia. Para petugas mengidentifikasi bahwa para calon penumpang ini berisiko tinggi menjadi korban eksploitasi internasional atau dipaksa untuk bergabung dengan angkatan bersenjata negara asing.

Deteksi Dini Penipuan Pekerja Migran

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa keputusan penahanan keberangkatan ini didasarkan pada data intelijen dan koordinasi intensif dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan analisis mendalam terhadap profil perjalanan, para WNI tersebut teridentifikasi secara spesifik sebagai korban potensial dari tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang beroperasi melintasi batas negara.

Also read Imigrasi cegah keberangkatan 39 WNI diduga akan jadi tentara Rusia

Hendarsam menjelaskan bahwa para WNI tersebut telah diracuni dengan janji-janji palsu mengenai prospek pekerjaan dan kesejahteraan di tanah asing. Faktanya, apa yang dijanjikan oleh pihak pengirim atau agen tidak akan pernah terwujud. Sebaliknya, para korban akan ditempatkan dalam posisi yang sangat berbahaya dan rentan, sering disebut sebagai umpan peluru dalam konflik bersenjata yang sedang berlangsung.

Langkah Pengamanan dan Daftar SOI

Setelah melakukan intervensi untuk mencegah kepindahan tersebut, otoritas imigrasi segera memasukkan nama-nama ke dalam basis data Subject of Interest atau SOI. Daftar internal ini dirancang khusus untuk mencatat individu yang memerlukan perhatian ekstra, pemantauan ketat, dan pemeriksaan mendalam guna mencegah upaya penyelundupan manusia di masa mendatang.

Advertisement

Mekanisme pengawasan ketat ini bertujuan untuk memastikan bahwa para WNI tidak lagi dapat diproses dokumen perjalanan atau meninggalkan wilayah hukum Indonesia tanpa izin khusus. Langkah preventif ini dianggap krusial untuk memutus mata rantai eksploitasi yang telah menargetkan kelompok rentan dengan modus penipuan kerja ke luar negeri.

Program Ketahanan Pangan di Wilayah Rentan

Mengenai penyebab maraknya fenomena WNI yang pergi ke Rusia, Hendarsam menyatakan bahwa pemerintah masih melakukan investigasi untuk mengetahui akar masalahnya secara menyeluruh. Namun, jika pemicu utamanya terkait dengan keterbatasan akses lapangan pekerjaan yang layak, pemerintah berkomitmen untuk segera membuka peluang kerja domestik yang lebih luas.

Di berbagai wilayah kantong yang diketahui memiliki angka kerentanan TPPO tinggi, petugas Imigrasi telah memulai sosialisasi program ketahanan pangan. Program ini berfungsi sebagai langkah pembinaan sosial ekonomi untuk mengurangi tekanan finansial yang biasanya menjadi pendorong utama warga menjadi korban perdagangan orang.

Wilayah kantong TPPO didefinisikan sebagai daerah dengan tingkat kerentanan sosial yang tinggi dan frekuensi kasus TPPO yang signifikan. Daerah-daerah ini juga mencatat volume tinggi pengiriman Pekerja Migran Indonesia melalui jalur non-prosedural yang tidak dijamin keamanannya oleh pemerintah.