Imigrasi Cegah Keberangkatan 23 Calon Jemaah Haji Nonprosedural

Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah keberangkatan 23 WNI yang diduga akan melaksanakan ibadah haji secara nonprosedural. Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen melindungi WNI dari penyalahgunaan visa dan risiko hukum di Arab Saudi, sejalan dengan arahan Presiden dan Menteri Imigrasi.

Direktorat Jenderal Imigrasi mengambil langkah tegas dengan melakukan pencegahan keberangkatan terhadap calon jemaah haji yang melakukan perjalanan secara nonprosedural. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) dari potensi penyalahgunaan visa, risiko hukum, dan berbagai permasalahan yang mungkin timbul selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi .

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menegaskan bahwa pencegahan ini sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto dan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto. Imigrasi berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan memperkuat sinergi antar instansi sebagai wujud pelayanan Imigrasi untuk masyarakat. Masyarakat diimbau untuk selalu melaksanakan ibadah haji melalui jalur resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, demi keamanan, kenyamanan, dan perlindungan selama berada di Tanah Suci.

Baru-baru ini, petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta berhasil mencegah keberangkatan 23 orang yang mengaku sebagai calon jemaah haji, namun terindikasi melakukan perjalanan secara nonprosedural. Rombongan ini berencana terbang ke Jeddah, Arab Saudi, menggunakan maskapai Saudi Airlines SV827. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara keterangan perjalanan yang diberikan dengan dokumen yang mereka miliki. Terungkap bahwa rombongan tersebut berencana melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan visa yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Bahkan, beberapa anggota rombongan sempat diarahkan untuk memberikan keterangan palsu sebagai pekerja di Arab Saudi sebelum akhirnya mengakui tujuan sebenarnya. Dalam rombongan tersebut, terdapat satu orang yang berperan sebagai koordinator, sementara 22 lainnya adalah calon jemaah haji nonprosedural. Menindaklanjuti temuan ini, petugas Imigrasi segera berkoordinasi dengan Satgas Haji yang melibatkan Kementerian Haji dan Umrah serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Hasil koordinasi tersebut, diputuskan untuk menunda keberangkatan seluruh rombongan sebagai langkah pencegahan.

Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdhana, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan keimigrasian selama musim haji tahun 2026. Imigrasi terus mengoptimalkan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), meningkatkan analisis risiko melalui Passenger Analysis Unit (PAU), dan memperkuat sinergi lintas instansi. Upaya pencegahan ini merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari praktik haji nonprosedural yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, mulai dari penolakan masuk ke Arab Saudi hingga permasalahan hukum.

Imigrasi menegaskan bahwa mereka akan terus memperkuat pengawasan dan koordinasi lintas instansi dalam Satgas Haji. Seluruh jajaran petugas Imigrasi di bandara embarkasi dan debarkasi telah disiagakan untuk memberikan layanan optimal kepada jamaah calon haji Indonesia, sekaligus memperketat pengawasan sebagai langkah preventif terhadap potensi keberangkatan jamaah haji nonprosedural. Kesiapan layanan imigrasi mencakup 14 bandara embarkasi utama, mulai dari Bandara Sultan Iskandar Muda (Banda Aceh) hingga Bandara Yogyakarta (YIA).

Imigrasi telah mengerahkan personel dan infrastruktur pendukung, termasuk fasilitas autogate di bandara-bandara dengan volume tinggi seperti Kualanamu (KNO), Soekarno-Hatta (CGK), Juanda (SUB), dan lainnya, guna mempercepat proses pemeriksaan keimigrasian keberangkatan dan kepulangan sekitar 221 ribu jamaah calon haji. Proses keberangkatan jamaah calon haji Indonesia gelombang pertama dari tanah air ke Madinah dijadwalkan berlangsung pada 22 April hingga 6 Mei 2026, sementara gelombang kedua akan langsung menuju Jeddah mulai 7 hingga 21 Mei 2026.

Dengan langkah-langkah pencegahan dan peningkatan pengawasan ini, diharapkan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 dapat berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh jamaah calon haji Indonesia





