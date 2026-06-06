Imigrasi Bandarlampung Deportasi WNA Yaman karena Overstay 66 Hari

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandarlampung mendeportasi Mohammed Saleh Ahmed Al, WNA asal Yaman, setelah terbukti overstay selama 66 hari. Deportasi melalui Bandara Soekarno-Hatta berjalan lancar, menunjukkan komitmen penegakan hukum keimigrasian.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandarlampung telah mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal Yaman bernama Mohammed Saleh Ahmed Al. Deportasi ini dilakukan karena yang bersangkutan terbukti overstay atau tinggal melebihi batas waktu izin tinggal yang diberikan.

Pelanggaran yang dilakukan Mohammed Saleh Ahmed Al mencapai 66 hari, di mana visa yang dimilikinya hanya berlaku hingga Maret 2026, namun ia masih berada di Indonesia hingga Mei 2026. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandarlampung, Taufiq Hidayat, menyatakan bahwa deportasi ini merupakan tindakan administratif keimigrasian yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan tegas ini menegaskan komitmen Imigrasi dalam penegakan hukum keimigrasian guna menjaga ketertiban umum serta kedaulatan negara.

Proses deportasi dimulai pada pukul 05.00 WIB, dengan tim Imigrasi Bandarlampung mengawal WNA tersebut menuju Pelabuhan Bakauheni. Perjalanan dilanjutkan dengan menyeberang ke Pelabuhan Merak, kemudian menempuh jalur darat menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setibanya di bandara, petugas berkoordinasi dengan pihak maskapai penerbangan dan instansi terkait untuk memastikan seluruh dokumen perjalanan dan administrasi keberangkatan telah memenuhi persyaratan yang berlaku. Koordinasi ini bertujuan agar proses deportasi dapat berjalan lancar tanpa hambatan.

Seluruh proses deportasi berakhir dengan keberangkatan Mohammed Saleh Ahmed Al ke negara tujuannya, dan tindakan administratif keimigrasian dinyatakan selesai dilaksanakan. Keberadaan Mohammed Saleh Ahmed Al pertama kali diketahui berdasarkan laporan dari masyarakat yang mencurigai aktivitas WNA tersebut di sebuah penginapan di Bandarlampung. Hal ini menunjukkan peran aktif masyarakat dalam membantu pengawasan keimigrasian. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandarlampung, Washono, menegaskan bahwa pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing akan terus dioptimalkan.

Optimalisasi pengawasan ini merupakan bagian integral dari upaya menjaga ketertiban umum dan penegakan hukum, dengan tujuan memastikan semua WNA mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Kasus overstay 66 hari ini menjadi contoh nyata bahwa Imigrasi tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran keimigrasian demi menjaga kedaulatan negara





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Deportasi Overstay WNA Yaman Imigrasi Bandarlampung Penegakan Hukum

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