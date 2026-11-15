IMBEX 2026 Gelar Pameran Ke-17 untuk Keluarga Indonesia

Indonesia Maternity Baby and Kids Expo 2026 hadir ke-17 dengan 500 merek dan tema Play Learn Create Grow Together. Temukan pengalaman belanja dan edukasi keluarga terlengkap.

Indonesia Maternity Baby and Kids Expo atau IMBEX 2026 resmi kembali digelar di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat. Pameran tahunan terbesar khusus untuk ibu, bayi, dan anak ini memasuki penyelenggaraan ke-17 dengan tujuan memperkuat posisi sebagai pusat informasi dan pengalaman belanja keluarga Indonesia. Event tersebut menghadirkan lebih dari 500 merek dari berbagai kategori produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan dinamika keluarga modern.

Dekade Kehadiran dan Visi Organisasi

Maria Achti sebagai Project Director RX Indonesia menegaskan bahwa usia 17 tahun menjadi momen penting bagi IMBEX dalam memahami evolusi kebutuhan keluarga. Perjalanan panjang ini menunjukkan komitmennya untuk terus berkembang seiring perubahan tren pengasuhan anak di Indonesia. Pameran ini dirancang tidak sekadar sebagai ruang jual beli, tetapi juga sebagai platform edukasi yang memberikan wawasan baru bagi orang tua dalam mendidik putra-putri mereka.

Also read Alwi Farhan Gagal ke Final, Indonesia Tanpa Gelar di Kumamoto Masters 2026

Tema Utama dan Partisipasi Merek

Acara tahun ini mengangkat tema Play Learn Create Grow Together yang menekankan aspek interaktif dan edukatif. Lebih dari 500 merek berpartisipasi meramaikan pameran dengan menghadirkan ragam pilihan produk ibu dan anak. Kategori yang tersedia mencakup makanan dan minuman, kesehatan, pendidikan, hingga jasa keuangan yang relevan bagi pertumbuhan finansial keluarga. Kehadiran merek-merek beragam ini bertujuan memberikan solusi komprehensif bagi setiap tahap perkembangan anak.

Advertisement

Kegiatan Interaktif dan Edukasi Keluarga

Maria Achti berharap seluruh anggota keluarga dapat menikmati berbagai aktivitas yang telah disiapkan dengan cermat. Pameran ini menyediakan bincang-bincang bersama para ahli untuk membahas topik seputar pengasuhan anak secara profesional. Pengunjung juga dapat mengikuti kompetisi memasak, menyanyi, serta peragaan busana yang menghibur dan mendidik anak-anak. Area bermain serta aktivitas kreatif khusus anak hadir untuk memperkuat ikatan emosional antar anggota keluarga.

Dampak Nyata bagi Konsumen dan Pasar

Event ini memberikan dampak positif berupa kemudahan akses terhadap produk berkualitas dan layanan kesehatan terbaik. Orang tua dapat mencoba berbagai hal baru sambil mendapatkan konsultasi langsung dari para ahli di bidangnya. Pengalaman ini membantu keluarga membuat keputusan yang lebih tepat dalam memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak. IMBEX 2026 menjadi ajang strategis bagi merek untuk menjangkau konsumen yang semakin kritis dan sadar akan pentingnya edukasi anak.