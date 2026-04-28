Imbauan Polisi: Keluarga Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur Segera Lapor ke RS Polri

Polisi meminta keluarga yang kehilangan anggota keluarga dan menduga mereka menjadi korban tabrakan kereta di Bekasi Timur untuk segera datang ke RS Polri Kramat Jati guna proses identifikasi. Hingga Selasa siang, 10 jenazah telah diterima dan proses identifikasi masih berlangsung.

Polisi mengimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga dan mencurigai mereka menjadi korban dalam kecelakaan kereta api di Bekasi Timur , Jawa Barat, untuk segera datang ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna proses identifikasi.

Sejak Selasa (28/4/2026) dini hari hingga pagi, RS Polri telah menerima 10 jenazah korban tabrakan tersebut. Hingga pukul 12.30 WIB, proses identifikasi masih terus berlangsung. Keluarga dari tujuh korban telah hadir untuk membantu proses identifikasi. Kepala RS Polri, Brigadir Jenderal Pol Prima Heru Yulihartono, menekankan pentingnya pelaporan segera dari keluarga korban yang belum melapor, terutama melalui posko antemortem yang telah disiapkan.

Beliau mengimbau agar warga yang ingin memastikan identitas jenazah membawa serta foto-foto korban, terutama yang memperlihatkan bagian gigi, karena hal ini sangat membantu dalam proses identifikasi. Selain itu, dokumen-dokumen yang berisi cap sidik jari korban, seperti ijazah, juga sangat diharapkan. Diharapkan proses identifikasi tidak perlu sampai pada tahap pencocokan DNA keluarga, karena proses DNA memakan waktu sekitar satu minggu. Kondisi wajah para korban masih dapat dikenali, yang diharapkan dapat mempercepat proses identifikasi.

Namun, proses ini tetap menghadapi kendala, seperti sidik jari yang tidak terbaca oleh mesin pemindai (Mambis) dan kondisi kepala beberapa jenazah yang rusak. Menurut informasi dari Kepala Bidang Dokkes Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Martinus Ginting, total korban meninggal dalam kecelakaan kereta api di Bekasi Timur mencapai 15 orang. Namun, beliau meminta wartawan untuk menunggu informasi terbaru mengenai jumlah korban luka.

Tidak semua jenazah dibawa ke RS Polri; ada satu korban yang meninggal saat tiba di RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan telah dibawa pulang oleh keluarganya. RS Mitra Keluarga Bekasi Timur juga merawat enam korban luka, lima di antaranya sudah diperbolehkan pulang dengan luka ringan, sementara satu lainnya memerlukan operasi karena diduga mengalami patah tulang dada.

Kecelakaan ini terjadi akibat tumbukan antara KA Argo Bromo Anggrek dan rangkaian KRL Commuter Line di KM 28+920 dekat Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) pukul 20.52 WIB. KAI Daerah Operasi 1 Jakarta menjelaskan bahwa KRL relasi Kampung Bandan-Cikarang tertemper oleh KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi. Seluruh penumpang KA Argo Bromo Anggrek, berjumlah 240 orang, telah dievakuasi dengan selamat, dan fokus penanganan kemudian dialihkan kepada penumpang KRL yang terdampak.

KAI bersama Basarnas, TNI, Polri, dan tim medis terus melakukan evakuasi korban hingga Senin malam. Sebagai langkah pengamanan, KAI menonaktifkan sementara aliran listrik aliran atas (LAA) pada lintas Cibitung-Bekasi Timur dan emplasemen Bekasi Timur untuk mendukung proses evakuasi, pengamanan lokasi, dan pemulihan perjalanan kereta api. Kecelakaan ini berdampak pada perjalanan kereta api jarak jauh dan KRL, sehingga KAI menyesuaikan pola operasi KRL secara bertahap.

Penumpang KA Argo Bromo Anggrek dialihkan menggunakan bus menuju Stasiun Gambir, sementara beberapa perjalanan kereta api jarak jauh dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen sempat dihentikan atau dibatalkan. Penyebab pasti tumbukan masih dalam penyelidikan oleh KAI bersama pihak terkait, termasuk Komite Nasional Keselamatan Transportasi, untuk mengungkap kronologi dan penyebab kejadian. Upaya identifikasi terus dilakukan dengan harapan dapat memberikan kepastian kepada keluarga korban dan mempercepat proses pemulihan pasca kecelakaan.

Pihak kepolisian dan rumah sakit terus berkoordinasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada keluarga korban dan memastikan semua korban mendapatkan penanganan yang layak





