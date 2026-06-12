Imbauan Mendagri: Daerah Digalakkan Gelar Nobar Piala Dunia 2026 untuk Gerakkan Perekonomian

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh daerah di Indonesia menggelar nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 guna menggerakkan perekonomian lokal dan memberikan hiburan. Langkah ini diharapkan memicu pertumbuhan UMKM, sektor kuliner, dan atribut sepak bola, sementara TVRI memegang peran penting sebagai penyiar resmi. Beberapa daerah sudah berkolaborasi dengan TVRI untuk menyelenggarakan nobar di titik strategis, gratis atau dikombinasikan dengan promosi wisata, dengan tujuan menciptakan multiplier effect ekonomi yang luas dan meriah.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh daerah di Indonesia menggelar Nobar Piala Dunia 2026 . Langkah ini bertujuan meng gerakkan perekonomian lokal sekaligus memberikan hiburan bagi masyarakat.

Imbauan ini disampaikan sebagai upaya strategis untuk memacu pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah serta menyediakan hiburan berkualitas bagi masyarakat luas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung dari tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026, menjanjikan periode panjang perayaan dan potensi ekonomi. Mendagri menekankan bahwa euforia sepak bola ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan daerah. Mendagri Tito menyoroti berbagai aktivitas ekonomi yang berpotensi tumbuh subur selama perhelatan akbar ini berlangsung.

Ia menyebutkan peluang besar bagi produksi atribut pendukung tim, peningkatan penjualan. Selain itu, sektor kuliner juga diperkirakan akan mengalami lonjakan signifikan seiring dengan keramaian acara nobar. Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diharapkan dapat memanfaatkan momen tersebut untuk berkembang. Menurut Mendagri, tradisi perayaan Piala Dunia yang meriah di Indonesia, seperti yang pernah ia saksikan di Papua, menunjukkan betapa besarnya potensi perputaran uang.

Pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitasi dan mendorong inisiatif ini, memastikan bahwa kegiatan nobar tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga motor penggerak ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, antusiasme masyarakat terhadap sepak bola dapat diterjemahkan menjadi manfaat ekonomi yang konkret dan berkelanjutan. Mendagri Tito menegaskan komitmennya untuk menyampaikan imbauan ini kepada seluruh daerah agar memperbanyak kegiatan nonton bareng. Ia berharap inisiatif ini dapat memancing UMKM untuk lebih aktif bergerak dan berinovasi, tentunya dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama acara berlangsung.

Di sisi lain, Mendagri juga memberikan apresiasi tinggi kepada TVRI atas keberhasilannya memperoleh hak siar pertandingan Piala Dunia 2026. Capaian ini dinilai sebagai peluang besar bagi TVRI untuk memperkuat perannya. Hak siar yang dimiliki TVRI memastikan bahwa masyarakat Indonesia dapat menikmati setiap momen pertandingan tanpa hambatan, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menggerakkan ekonomi lokal melalui nobar. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan media penyiaran menjadi kunci sukses pelaksanaan inisiatif ini.

Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat dan ketersediaan siaran resmi, diharapkan nobar Piala Dunia 2026 akan menjadi perayaan yang meriah, aman, dan memberikan dampak positif signifikan bagi perekonomian daerah di seluruh Indonesia. Beberapa daerah telah memulai persiapan. Pemprov Kepri berkolaborasi dengan TVRI menyelenggarakan nobar Piala Dunia 2026 di berbagai titik strategis, memadukan wisata untuk menarik wisatawan dan mendongkrak ekonomi lokal.

TVRI Kaltara berencana melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam acara nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 di berbagai lokasi strategis, sekaligus mendukung program Asta Cita pemerintah. Pemkab Bangka Tengah akan memfasilitasi kegiatan Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai titik, sekaligus menjadi momentum emas bagi UMKM lokal untuk meningkatkan penjualan dan perputaran ekonomi. TVRI meluncurkan program 'Nobar Bola Gembira' untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan euforia pesta sepak bola terbesar ini dengan akses yang luas.

Lembaga Penyiaran Publik TVRI berkomitmen kuat untuk menggerakkan roda ekonomi nasional melalui siaran Piala Dunia 2026, menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar euforia sepak bola ini menciptakan multiplier effect ekonomi yang luas. Pemprov Jawa Tengah berkomitmen memfasilitasi nonton bareng Piala Dunia 2026 secara gratis di seluruh wilayah, bertujuan membangkitkan kembali gairah sepak bola masyarakat Indonesia. Pemerintah Daerah DIY menyambut program Bola Gembira Piala Dunia 2026 yang disiarkan TVRI, diharapkan memotivasi generasi muda untuk aktif berolahraga dan memperkuat imunitas.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memfasilitasi Nobar Piala Dunia 2026, bertujuan menghidupkan kembali gairah sepak bola di masyarakat dan menjaring bibit atlet. Imbauan Mendagri ini diharapkan dapat memantapkan peran semua pihak, dari pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat umum, agar Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi ajang sportif internasional namun juga成为一个 momentum penggerak ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan





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