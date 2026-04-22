Imbang Penuh Drama: Persija Jakarta dan PSIM Yogyakarta Berbagi Poin di BRI Super League 2025-2026

Pertandingan antara Persija Jakarta dan PSIM Yogyakarta berakhir imbang 1-1 setelah drama dua penalti dan penampilan gemilang kiper PSIM, Cahya Supriadi. Persija mendominasi penguasaan bola namun gagal memanfaatkan peluang emas untuk meraih kemenangan.

Pertandingan sengit antara Persija Jakarta dan PSIM Yogyakarta dalam lanjutan BRI Super League 2025-2026 berakhir dengan skor imbang 1-1 pada Rabu (22/4/2026) sore WIB. Pertandingan yang digelar setelah kemenangan Persija atas PSBS Biak dengan skor tipis 1-0 pada Sabtu (18/4/2026) di Stadion Maguwoharjo, Sleman, D.I Yogyakarta, ini memperlihatkan dinamika persaingan yang ketat di liga sepak bola Indonesia.

Gol pembuka dicetak oleh penyerang PSIM, Norberto Ezequiel Vidal atau Pulga Vidal, melalui serangan balik cepat yang dibangun dengan baik oleh timnya. Keunggulan PSIM tidak berlangsung lama, karena Persija berhasil menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti yang dieksekusi oleh Allano Brendon De Souza Lima. Namun, kesempatan emas bagi Persija untuk berbalik unggul lewat penalti kedua gagal dimanfaatkan setelah tendangan Allano berhasil ditepis oleh kiper PSIM, Cahya Supriadi.

Secara keseluruhan, Persija Jakarta mendominasi penguasaan bola dalam pertandingan ini, dengan persentase mencapai 63 persen berbanding 37 persen untuk PSIM Yogyakarta. Dominasi ini terlihat dari upaya-upaya serangan yang dibangun oleh Macan Kemayoran, namun penyelesaian akhir yang kurang sempurna serta penampilan gemilang kiper PSIM menjadi penghalang bagi mereka untuk mencetak gol tambahan. Serangan balik cepat PSIM, di sisi lain, terbukti efektif dalam menciptakan peluang berbahaya, seperti yang terlihat pada gol pertama mereka.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Donny Warmerdam di kotak penalti Persija menjadi awal dari gol penalti PSIM, sementara pelanggaran Yusaku Yamadera terhadap Allano Brendon memberikan Persija kesempatan untuk membalikkan keadaan, namun sayang gagal dieksekusi dengan baik. Pertandingan ini menunjukkan bahwa kedua tim memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, dan persaingan di BRI Super League semakin menarik untuk disaksikan. Selain jalannya pertandingan, ada beberapa hal menarik yang menjadi sorotan. Ketua Umum The Jakmania memberikan tanggapan terkait pemindahan venue pertandingan PSIM melawan Persija.

Sementara itu, Cesc Fabregas, legenda sepak bola asal Spanyol, memberikan komentar usai Como 1907 gagal melaju ke final Coppa Italia 2025-2026.

Pertandingan ini menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia terus berkembang dan menawarkan tontonan yang menarik bagi para penggemar. Kemenangan atau kekalahan bukan segalanya, tetapi semangat juang dan dedikasi para pemain di lapangan adalah hal yang paling utama





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

