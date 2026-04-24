Imbang Dramatis: Real Madrid Gagal Raih Kemenangan Atas Real Betis di Injury Time

Real Madrid ditahan imbang 1-1 oleh Real Betis dalam lanjutan Liga Spanyol. Gol Vinicius Junior dibalas oleh gol Hector Bellerin di masa injury time, memperlebar jarak dengan Barcelona dalam perburuan gelar.

Pertandingan Liga Spanyol antara Real Betis dan Real Madrid yang berlangsung di Stadion La Cartuja, Sevilla, pada tanggal 24 April 2026, berakhir dengan skor imbang 1-1.

Hasil ini menjadi pukulan bagi Real Madrid dalam upaya mereka mengejar ketertinggalan dari FC Barcelona di puncak klasemen. Vinicius Junior berhasil membuka keunggulan bagi Madrid pada menit ke-17, memanfaatkan bola muntah dari tembakan Federico Valverde yang ditepis kiper Betis, Alvaro Valles. Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan hingga akhir pertandingan. Hector Bellerin, bek kanan Real Betis, berhasil menyamakan kedudukan di masa injury time, memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti setelah upaya sapuan Antonio Rudiger.

Gol tersebut membuat para pemain Real Madrid merasa dirugikan, karena mereka mengklaim adanya pelanggaran terhadap Ferland Mendy oleh Antony sebelum gol tercipta, namun wasit mengabaikan protes tersebut. Jalannya pertandingan sendiri memperlihatkan dominasi Real Madrid di babak pertama. Selain gol Vinicius Junior, Jude Bellingham juga memiliki peluang emas untuk menggandakan keunggulan, namun upayanya berhasil digagalkan oleh penampilan gemilang Alvaro Valles. Di sisi lain, Real Betis mencoba meningkatkan intensitas serangan mereka, memaksa kiper Madrid, Andriy Lunin, melakukan beberapa penyelamatan penting.

Lunin berhasil menggagalkan peluang dari Antony dan Cedric Bakambu, menjaga keunggulan Madrid hingga turun minum. Babak kedua menjadi lebih menegangkan. Kylian Mbappe sempat mencetak gol indah setelah menerima umpan dari Trent Alexander-Arnold, namun gol tersebut dianulir karena offside. Lunin kembali menunjukkan kelasnya dengan menepis tembakan keras Cucho Hernandez, sementara Dean Huijsen melakukan blok penting untuk menggagalkan peluang Betis.

Namun, pertahanan Madrid akhirnya berhasil ditembus oleh Hector Bellerin di menit-menit akhir pertandingan. Selain hasil imbang yang mengecewakan, Real Madrid juga harus khawatir dengan kondisi fisik Kylian Mbappe, yang meminta untuk diganti keluar dengan 10 menit tersisa. Hal ini menimbulkan kekhawatiran menjelang Piala Dunia 2026, mengingat Mbappe merupakan pemain kunci bagi timnas Perancis. Dengan hasil imbang ini, Real Madrid semakin sulit untuk mengejar ketertinggalan delapan poin dari FC Barcelona.

Barcelona berpeluang memperlebar jarak menjadi 11 poin jika berhasil memenangkan pertandingan kontra Getafe. Dengan hanya 15 poin tersisa untuk diperebutkan hingga akhir musim, peluang Madrid untuk meraih gelar juara semakin menipis. Real Betis, di sisi lain, tetap berada di posisi kelima klasemen dengan hasil imbang ini. Pertandingan ini juga menyoroti performa gemilang dari kiper Real Betis, Alvaro Valles, yang berhasil menggagalkan sejumlah peluang berbahaya dari para pemain Madrid.

Selain itu, penampilan Andriy Lunin juga patut diapresiasi, karena ia berhasil menjaga gawang Madrid tetap aman sepanjang pertandingan. Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Real Madrid untuk memperbaiki performa mereka di pertandingan-pertandingan berikutnya, terutama dalam hal pertahanan dan memaksimalkan peluang mencetak gol. Susunan pemain Real Betis: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra (Llorente 32'), Natan, Ricardo Rodriguez; Sofyan Amrabat (Isco 73'), Alvaro Fidalgo (Roca 46'); Antony, Pablo Fornals (Lo Celso 68'), Abdessamad Ezzalzouli; Cedric Bakambu (Hernandez 46').

Susunan pemain Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Dean Huijsen (Alaba 73'), Ferland Mendy; Federico Valverde, Jude Bellingham, Thiago Pitarch (Camavinga 73'), Brahim Diaz (Angel 82'); Kylian Mbappe (Garcia 81'), Vinicius Junior





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Real Madrid Real Betis Liga Spanyol Vinicius Junior Hector Bellerin Kylian Mbappe Andriy Lunin Barcelona

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »