Imbang Dramatis Persib vs Arema: Frustrasi Hodak dan Pujian untuk Soliditas Pertahanan Singo Edan

Pertandingan Persib Bandung melawan Arema FC berakhir imbang 0-0 di pekan ke-29 Super League 2025-2026. Pelatih Persib, Hodak, mengungkapkan frustrasinya meski memuji performa pertahanan timnya dan menghormati strategi Arema.

Pertandingan pekan ke-29 Super League 2025-2026 antara Persib Bandung dan Arema FC yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat, 24 April 2026, berakhir dengan skor imbang 0-0.

Hasil ini menjadi kali kedua secara beruntun bagi tim tuan rumah, yang dikenal dengan julukan Maung Bandung, harus puas dengan skor seri. Sebelumnya, Persib juga bermain imbang 2-2 saat bertandang ke markas Dewa United di Banten. Pertandingan ini memperlihatkan dominasi Persib dalam hal peluang, dengan total 29 tembakan dilepaskan, 12 di antaranya tepat sasaran menuju gawang Arema FC.

Namun, penampilan gemilang penjaga gawang Arema FC, Lucas Frigeri, berhasil menggagalkan seluruh upaya serangan Persib, memastikan skor tetap imbang hingga peluit akhir berbunyi. Pelatih Persib Bandung, Hodak, mengungkapkan rasa frustrasinya atas hasil imbang ini. Ia mengakui bahwa timnya menciptakan banyak peluang, namun gagal memanfaatkannya menjadi gol. Meskipun demikian, Hodak tetap mencari sisi positif dari performa timnya, terutama dalam lini pertahanan yang dinilainya bermain lebih baik, dengan kontribusi signifikan dari penjaga gawang muda Fitrah Maulana.

Hodak menekankan pentingnya melihat baik hal positif maupun negatif dari setiap pertandingan. Ia memuji soliditas pertahanan Arema FC yang berhasil menahan gempuran serangan Persib, bahkan menyebut bahwa Arema menjadi satu-satunya tim yang mampu menahan imbang Persib di GBLA sepanjang musim ini. Hodak juga menghormati strategi 'parkir bus' yang diterapkan oleh Arema, mengakui bahwa strategi tersebut efektif dalam meredam serangan Persib.

Ia menambahkan bahwa Arema seringkali bermain dengan sembilan hingga sepuluh pemain di area pertahanan, menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga gawang tetap aman. Hodak mengakui bahwa meskipun menciptakan beberapa peluang bagus, Persib gagal memanfaatkannya dengan baik. Hodak menyadari bahwa hasil imbang melawan Arema FC membuat situasi Persib semakin rumit dalam persaingan meraih gelar juara. Ia menegaskan perlunya membangkitkan semangat tim dan fokus pada pertandingan berikutnya melawan Bhayangkara FC.

Meskipun demikian, Hodak tetap optimis bahwa Persib masih memegang posisi puncak klasemen. Ia menyatakan bahwa timnya harus memenangkan seluruh lima pertandingan tersisa untuk memastikan gelar juara. Hodak menekankan pentingnya fokus dan kerja keras dalam menghadapi tantangan di sisa musim. Ia juga mengingatkan bahwa setiap pertandingan akan menjadi krusial dalam menentukan nasib Persib.

Selain itu, Hodak juga mengapresiasi dukungan dari para penggemar Persib yang selalu setia memberikan semangat kepada tim. Ia berharap dukungan tersebut dapat terus berlanjut hingga akhir musim.





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Persib Bandung Arema FC Super League 2025-2026 Hodak Lucas Frigeri

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Persib Siaga Kuning di Puncak Klasemen, Hodak Beri Peringatan TegasPeringatan Bojan Hodak kepada pemainnya demi mempertahankan puncak klasemen di jadwal Persib vs Arema FC.

Read more »

Prediksi BRI Super League: Persib vs Arema FC 24 April 2026Prediksi Persib vs Arema, Skor Persib vs Arema, Jadwal Persib vs Arema, Susunan pemain Persib vs Arema, Head to head Persib vs Arema, Siaran langsung Persib vs Arema

Read more »

Bojan Hodak Bongkar Masalah Persib Jelang Hadapi AremaPersib Bandung dipastikan tampil dengan kekuatan penuh saat menjamu Arema FC pada pekan ke-29 Super League Indonesia 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA)

Read more »

Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Arema FC: Bojan Hodak Minta Bobotoh Padati GBLAJadwal dan link live streaming Persib Bandung vs Arema FC pekan 29 Super League 2026. Bojan Hodak ajak Bobotoh penuhkan GBLA dan dukung tim lewat

Read more »

Striker Persib Makin Tajam, Bojan Hodak Pusing Jelang Lawan Arema FCPelatih Persib, Bojan Hodak pastikan akan memasang striker terbaik untuk bisa mengalahkan Arema FC malam nanti.

Read more »

Persib Bandung Ditahan Imbang Arema FC di GBLA, Bojan Hodak: Kini Hidup Kami Lebih RumitBerita Persib Bandung Ditahan Imbang Arema FC di GBLA, Bojan Hodak: Kini Hidup Kami Lebih Rumit terbaru hari ini 2026-04-24 22:33:32 dari sumber yang terpercaya

Read more »