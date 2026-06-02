Imam Sudjarwo Tekankan Kebersamaan dan Komitmen Timnas Voli Putri di AVC Cup 2026

Pelatih Imam Sudjarwo meminta timnas voli putri Indonesia fokus pada kebersamaan, menjaga kekompakan, dan mempertahankan peringkat lima besar di AVC Women's Volleyball Cup 2026 dan_event_ terkait

Timnas Bola Voli Putri Indonesia telah dilepas untuk mengikuti AVC Women's Volleyball Cup 2026 di Filipina pada 6-14 Juni 2026. Pelatih Imam Sudjarwo Bakar memaparkan bahwa kehadiran atlet di pemusatan latihan menunjukkan integritas tinggi dan komitmen untuk membela negara.

Ia menekankan bahwa tugas utama adalah memperjuangkan nama bangsa, meletakkan kepentingan tim di atas kepentingan pribadi. Imam tidak menetapkan target tinggi, hanya meminta tim tetap di peringkat lima besar seperti AVC Championship kemarin, mengingat beberapa turnamen memberikan poin. Ia juga menekankan pentingnya kekompakan, kolaborasi, dan tidak bangga diri. Atlet diminta menjaga fisik, fokus, serta menganggap tugas ini sebagai kehormatan, bukan beban. Semangat juang diharapkan terjaga selama lima event internasional yang akan dijalani





Bolanet / 🏆 20. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Timnas Voli Putri Indonesia AVC Women's Volleyball Cup 2026 Imam Sudjarwo PBVSI Kekompakan Tim Target Peringkat Lima

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Calon Imam' di Balik Aksi Serangan Busur Panah di MakassarPelaku ditangkap setelah hampir dua bulan lamanya pemuda itu buron.

Read more »

7 Tahun Indonesia Tak Bisa Menang, Vietnam Lihat Korea Selatan sebagai Ancaman BaruVietnam datang dengan status juara bertahan tiga kali berturut-turut untuk berlaga pada kompetisi wanita AVC Cup 2026.

Read more »

Indonesia bidik empat besar Piala AVC Putri 2026Tim nasional (timnas) bola voli putri Indonesia menargetkan minimal menembus empat besar dalam Piala AVC Putri 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Candon ...

Read more »

Kapten timnas voli putri: Kami perkuat chemistry guna hadapi AVC 2026Kapten timnas bola voli putri Indonesia Tisya Amallya Putri mengatakan timnya berupaya memperkuat chemistry antarpemain senior dan junior sebagai modal utama ...

Read more »