Illya Zabarnyi Cetak Gol Penentu PSG Menang 1-0 Lawan Troyes

Illya Zabarnyi mencetak gol tunggal di babak pertama saat PSG mengalahkan Troyes 1-0 dalam laga Ligue 1 pada 7 November 2026.

Illya Zabarnyi menjadi sosok penentu tunggal saat Paris Saint-Germain mengalahkan Troyes dengan skor 1-0 dalam laga Ligue 1 di Paris pada Sabtu, 7 November 2026. Pencapaian ini langsung memperpanjang rentetan kemenangan Les Parisiens menjadi sebelas pertandingan beruntun di semua ajang kompetisi. Kemenangan tersebut juga memastikan PSG mempertahankan keunggulan tiga poin di puncak klasemen di atas rival sekota, Paris FC.

Paris Saint-Germain langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal pertandingan. Senny Mayulu hampir membuka keunggulan ketika laga baru berjalan beberapa menit, namun tembakan dari luar kotak penalti berhasil ditepis penjaga gawang Troyes, Konate, hingga membentur tiang gawang. Mayulu kembali mendapatkan peluang tidak lama kemudian setelah menerima umpan dari Desire Doue, tetapi kali ini tembakan dari sudut sempit juga gagal menghasilkan gol karena bola kembali membentur tiang kiri gawang Troyes.

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Troyes sempat memberikan perlawanan melalui Renaud Ripart pada menit ke-22. Penyerang tersebut melepaskan tembakan dari sisi kiri kotak penalti, namun bola masih melebar dari sasaran. Tekanan Paris Saint-Germain kembali meningkat melalui kombinasi Warren Zaire-Emery dan Illya Zabarnyi, yang memaksa Konate melakukan penyelamatan sebelum Matvey Safonov juga harus bekerja keras mengantisipasi sundulan Ripart di sisi lain lapangan.

Tekanan Paris Saint-Germain akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-39. Illya Zabarnyi berhasil membawa tuan rumah unggul setelah menyambut umpan silang Senny Mayulu dari sisi kiri dengan sundulan keras ke sudut jauh gawang Troyes. Gol tersebut menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung cukup ketat, meskipun Paris Saint-Germain hampir menggandakan keunggulan menjelang turun minum melalui Ferran Torres, namun tembakan setelah menerima umpan Warren Zaire-Emery masih mampu diamankan Konate.

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Memasuki babak kedua, Troyes berusaha mencari gol penyeimbang. Renaud Ripart kembali memperoleh kesempatan setelah menerima umpan Antoine Mille di dalam kotak penalti, namun penyelesaiannya hanya melebar tipis dari gawang Matvey Safonov. Paris Saint-Germain juga memiliki sejumlah peluang tambahan di babak kedua, termasuk sundulan Warren Zaire-Emery pada menit ke-59 yang melenceng dari sasaran, serta tembakan Ferran Torres yang kembali digagalkan Konate yang tampil impresif sepanjang pertandingan.

Memasuki 20 menit terakhir, Paris Saint-Germain terus berusaha memperbesar keunggulan. Senny Mayulu sempat melepaskan tembakan dari jarak sekitar 18 meter, namun bola masih melenceng tipis dari gawang Troyes. Tim tamu tidak menyerah dan hampir mencuri gol penyeimbang pada menit ke-83, di mana Lucas Maronnier berhasil menyarangkan bola setelah Matvey Safonov menepis tembakan Idrissa Soukouna yang berawal dari situasi sepak pojok.

Kegembiraan Troyes tidak berlangsung lama karena wasit menganulir gol tersebut akibat posisi offside. Keputusan itu membuat Paris Saint-Germain tetap mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Kemenangan 1-0 ini menjadi hasil positif lainnya bagi Paris Saint-Germain setelah sebelumnya menghancurkan Villarreal dengan skor 6-0 di Liga Champions.

Les Parisiens kini telah mengoleksi 11 kemenangan beruntun di semua kompetisi dan semakin kokoh di puncak klasemen Ligue 1. Konsistensi performa tim ini menjadi bukti dominasi yang terus dijaga sejak awal musim. Setiap detail permainan, mulai dari pertahanan yang solid hingga serangan yang mematikan, menjadi fondasi kesuksesan mereka dalam menjaga posisi terdepan di kompetisi sepak bola domestik Prancis.