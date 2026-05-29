Illumination of Jakarta: Glow of Peace Terangi Bundaran HI dengan Semangat Perdamaian

Pemprov DKI Jakarta menghadirkan instalasi lampu hias bertema perdamaian dan keberagaman di kawasan Bundaran HI dan Jalan MH Thamrin, sebagai bagian dari rangkaian acara Illumination of Jakarta: Glow of Peace. Ribuan warga menikmati ornamen cahaya keemasan, pertunjukan video mapping, dan musik religi.

Pada Jumat, 29 Mei 2026, kawasan Bundaran HI dan Jalan MH Thamrin di Jakarta berubah menjadi galeri cahaya yang memukau. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui acara Illumination of Jakarta: Glow of Peace menghadirkan instalasi lampu hias bertema perdamaian dan keberagaman.

Ribuan warga berbondong-bondong datang untuk menikmati ornamen lampu hias berwarna keemasan yang dipasang di sepanjang jalan dan di area bundaran. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi dan persatuan di tengah masyarakat yang multikultur. Dengan latar belakang gedung-gedung pencakar langit, lampu-lampu tersebut menciptakan pemandangan yang indah dan penuh makna. Ornamen-ornamen berbentuk simbol perdamaian seperti burung merpati, bunga teratai, dan tangan terbuka menghiasi setiap sudut.

Warga terlihat antusias berswafoto dan berinteraksi dengan instalasi, menjadikan kawasan ini sebagai salah satu destinasi favorit selama libur panjang Waisak dan akhir pekan. Banyak keluarga yang datang bersama anak-anak, menikmati suasana yang aman dan nyaman. Selain dekorasi cahaya, Pemprov DKI juga menampilkan pertunjukan video mapping yang diproyeksikan ke bangunan-bangunan ikonik di sekitar Bundaran HI, seperti Hotel Indonesia dan gedung perkantoran. Pertunjukan tersebut menggambarkan pesan perdamaian dan keberagaman melalui animasi yang memukau, dengan visual yang bergerak dinamis mengikuti irama musik.

Musik religi dari berbagai agama turut mengiringi, mulai dari gamelan Jawa, paduan suara gereja, hingga lantunan ayat suci dari masjid, menciptakan suasana yang khusyuk dan harmonis. Kegiatan ini terbuka untuk umum dan menjadi ruang refleksi bagi masyarakat untuk merenungkan pentingnya hidup berdampingan secara damai. Pemerintah berharap acara ini dapat menjadi tradisi tahunan yang memperkuat ikatan sosial antarumat beragama. Acara ini juga disiarkan secara langsung melalui media sosial agar lebih banyak orang dapat menikmatinya.

Suasana di lokasi sangat meriah namun tetap tertib, dengan petugas keamanan yang berjaga dan protokol kesehatan yang diterapkan, seperti penggunaan masker dan pembatasan jumlah pengunjung. Warga mengaku senang bisa menyaksikan keindahan lampu dan pertunjukan yang disajikan. Indah, warga dari Jakarta Selatan, mengatakan bahwa acara ini memberikan pengalaman yang berbeda dan mengingatkannya akan pentingnya persatuan. Ia berharap acara serupa dapat diadakan di daerah lain.

Acara Illumination of Jakarta: Glow of Peace tidak hanya sekadar pajangan cahaya, melainkan simbol harapan untuk masa depan yang lebih cerah dan damai. Dengan adanya acara ini, Jakarta menunjukkan komitmennya sebagai kota yang inklusif dan menghargai perbedaan. Ini adalah momen yang patut diapresiasi dan dijadikan inspirasi bagi daerah lain. Ke depannya, Pemprov DKI berencana menambahkan lebih banyak titik instalasi dan melibatkan seniman lokal dalam perancangan ornamen.

Semoga semangat perdamaian terus menyala di hati setiap warga Jakarta dan menjadi warisan bagi generasi mendatang





