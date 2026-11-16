Iksan Maulana di Sekolah Rakyat Brebes Cita-Cita Jadi Tentara

Kisah inspiratif Iksan Maulana di Sekolah Rakyat Brebes, anak yatim yang beradaptasi di asrama demi mengejar mimpi menjadi prajurit TNI sesuai pesan ibunya.

M. Iksan Maulana, siswa Sekolah Rakyat di Brebes, telah berhasil belajar mandiri setelah melewati masa adaptasi yang menantang di asrama putra. Perjalanan emosionalnya dimulai sejak kehilangan sosok ibunya, Derhani, yang meninggal dunia saat melahirkan adiknya, Alesha, sehingga membuat ayahnya, Ari Miftahul Janah, harus bekerja di Kalimantan. Kini, Iksan yang berusia delapan tahun dikenal sebagai anak yang ceria dan murah senyum, meski pernah mengalami masa-masa sulit dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Cita-cita besarnya kini tertanam kuat untuk menjadi prajurit TNI, sebuah impian yang lahir dari pesan terakhir sang ibu.

Proses Adaptasi Emosional dan Peran Wali Asuh

Iksan mengalami fase awal yang sulit di asrama Sekolah Rakyat Brebes yang berlokasi di Desa Wlahar, Kecamatan Larangan. Selama tiga minggu pertama, ia sering menangis dan merengek karena rindu keluarga, terutama mengingat ia kehilangan ibu di usia yang sangat belia. Wali asuhnya, Lintang Bagus Prayogi, mencatat bahwa Iksan membutuhkan pendampingan intensif, di mana ayahnya datang setiap sore dan pulang larut malam hingga Iksan berhasil tertidur.

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Ketiga dari empat bersaudara ini awalnya hanya ditemani ayahnya di rumah. Kini, kehadiran kakaknya, Iqbal Ariansyah, yang bersekolah di SMP terdekat, menjadi penopang penting. Iqbal membantu mencuci baju, memberikan uang jajan yang dititipkan dari ayah mereka, dan mendampingi Iksan dalam aktivitas sehari-hari di sekolah. Dukungan kakak sebaya dan perhatian guru membantu Iksan membangun rasa aman dan kepercayaan terhadap lingkungannya secara bertahap.

Dampak Kehilangan Ibu dan Perubahan Perilaku

Kehilangan ibu mengubah dinamika keluarga Iksan secara drastis. Kakaknya, Iqbal, menceritakan bahwa Iksan cenderung penurut saat ibu masih hidup, namun menjadi labil, mudah emosi, dan jahil setelah ibu meninggal dan ayah bekerja di luar kota. Kondisi ini diperparah oleh ketiadaan kakek-nenek yang harus diasuh oleh paman. Namun, kunjungan rutin paman dan istrinya ke Sekolah Rakyat serta titipan uang jajan membantu menstabilkan kondisi emosional Iksan.

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Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial terus menggalakkan program Sekolah Rakyat untuk memberikan pendidikan dan pendampingan bagi anak-anak yatim piatu atau kurang mampu. Inisiatif ini tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga aspek psikologis. Salah satu momen bersejarah dalam program ini adalah ketika Presiden Prabowo Subianto terharu mendengar lagu "Presidenku" yang dipersembahkan oleh siswa Sekolah Rakyat dari Nagan Raya, Sumatera Barat. Peristiwa tersebut menjadi simbol kepedulian negara terhadap kesejahteraan generasi penerus bangsa.

Prestasi Akademik dan Masa Depan Iksan

Di kelas, Iksan mulai menunjukkan perkembangan positif dalam kemampuan membaca dan berhitung sederhana. Ia memiliki ketertarikan khusus pada pelajaran matematika dan sangat menghormati sosok Ibu Guru Nahdiyatul Laili yang kerap memberinya hadiah atas usahanya. Iksan kini telah mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri, seperti bergerak bebas di asrama, mencoba kudapan, dan menyesuaikan diri dengan teman-teman sebayanya.

Meskipun ia kini lebih mandiri, ingatan tentang ibunya tetap hidup dalam diri Iksan. Ia menyimpan percakapan lama bersama ibunya tentang cita-cita menjadi tentara sebagai motivasi utama. Sekolah Rakyat Brebes menjadi rumah kedua bagi Iksan dan kakaknya di tengah keterbatasan ekonomi. Langkah kecil yang dilalui Iksan menandai penting dalam pertumbuhannya, dari anak yang kesulitan tidur sendiri hingga siswa yang berani menghadapi masa depan dengan harapan baru dan dukungan penuh dari lingkungan sekolahnya.