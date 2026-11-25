iKON kembali tampil dengan Souvenir Homecoming di Seoul pada Mei 2026. Empat anggota yang sudah selesai dinas militer siap berinteraksi langsung dengan penggemar iKONIC.

Kelompok musik K-pop iKON resmi mengumumkan penyelenggaraan acara fan concert pertama mereka sejak tahun 2024 dengan judul Souvenir Homecoming. Pertunjukan spesial ini akan diadakan di Seoul dan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 16 serta 17 Mei 2026. Lokasi yang dipilih adalah Jangchung Gymnasium, yang menandai kembalinya grup tersebut ke panggung secara penuh di ibu kota Korea Selatan.

Partisipasi Anggota iKON

Empat anggota aktif iKON akan tampil di panggung Seoul kali ini, yaitu Jay dengan nama asli Kim Jinhwan, Bobby, Song dengan nama asli Song Yunhyeong, serta Chan dengan nama asli Jung Chanwoo. Keempat personel tersebut sebelumnya sempat mengambil jeda dari aktivitas grup untuk menyelesaikan wajib militer mereka di Korea Selatan. Kini, mereka telah menyelesaikan kewajiban negara dan kembali disibukkan dengan jadwal padat untuk aktivitas musikal grup.

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Riwayat Tur Dunia dan Dampak Militer

Acara Souvenir Homecoming ini menjadi momentum penting mengingat iKON sebelumnya hanya menggelar acara CURTAIN-CALL pada tahun 2024 sebagai perpisahan sementara sebelum anggota masuk dinas militer. Tur dunia global yang mereka jalankan sepanjang tahun 2026 telah mencakup enam pertunjukan di Tokyo pada bulan Juni serta Kobe pada bulan Agustus 2026. Kehadiran mereka di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2026 di Istora Senayan juga menjadi momen bersejarah bagi penggemar Indonesia, di mana keempat anggota sempat menyapa langsung para penggemar iKONIC.

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Detail Penjualan dan Kategori Tiket

Penjualan tiket untuk acara Souvenir Homecoming di Seoul akan dibuka secara bertahap berdasarkan status keanggotaan penggemar. Para anggota resmi fanclub iKONIC memiliki prioritas terlebih dahulu dengan jendela penjualan yang dibuka pada tanggal 2 Desember 2026 pukul 20.00 waktu Korea Selatan (KST). Untuk kategori publik atau umum, penjualan tiket baru akan dimulai pada tanggal 7 Desember 2026 dengan jam yang sama. Harga tiket dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu VIP Seat dengan harga 165.000 won dan R Seat dengan harga 132.000 won.

Perkembangan Karier di 143 Entertainment

Penyelenggaraan konser ini menandai babak baru bagi iKON setelah mereka mengakhiri kontrak eksklusif dengan YG Entertainment pada akhir tahun 2022. Sejak saat itu, grup yang memulai kariernya pada tahun 2015 ini bernaung di bawah naungan 143 Entertainment. Dua anggota lain, yaitu DK dan Ju-ne, belum masuk dalam daftar penampil untuk acara Souvenir Homecoming ini. Konsep pertunjukan di Seoul akan lebih difokuskan pada interaksi langsung dan kedekatan emosional dengan penggemar iKONIC setelah masa-masa sibuk tur dunia yang mereka jalani.