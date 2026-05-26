IKM Laporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri atas Ujaran Kebencian terhadap Masyarakat Sumbar dan Jabar

Ikatan Keluarga Minang mengajukan laporan ke Bareskrim Polri terkait pidato Abu Janda yang menyebut masyarakat Sumatra Barat dan Jawa Barat sebagai barbar, menuntut proses hukum sesuai Pasal 242 UU KUHP.

Ikatan Keluarga Minang ( IKM ) menyerahkan laporan resmi kepada Bareskrim Polri pada tanggal 26 Mei 2026 terkait dugaan penyebaran ujaran kebencian yang dilakukan oleh Permadi Arya, yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Janda .

Dalam sebuah pidato yang disampaikan di sebuah tempat ibadah di Philadelphia, Amerika Serikat, Abu Janda menyebut masyarakat Sumatra Barat dan Jawa Barat sebagai "kaum barbar". Pernyataan tersebut kemudian tersebar luas melalui platform media sosial, termasuk sebuah video yang diunggah di akun TikTok bernama Pengharapan Kekal. IKM menilai bahwa ujaran itu tidak hanya menyinggung perasaan kelompok etnis, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial dan perpecahan di antara warga Indonesia, khususnya mereka yang berasal dari daerah barat pulau Sumatra dan Jawa.

Laporan tersebut mencakup bukti video, transkrip pidato, serta tangkapan layar percakapan online yang menguatkan dugaan bahwa Abu Janda sengaja menargetkan dua provinsi tersebut dengan istilah yang bersifat menghina. Wakil Ketua Bidang Hukum DPP IKM, Defrizal Djamaris, menjelaskan bahwa istilah "barbar" dalam bahasa Indonesia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti tidak beradab, kejam, dan tidak memiliki peradaban.

Oleh karena itu, penggunaan kata tersebut untuk menggambarkan masyarakat Sumatra Barat dan Jawa Barat jelas melanggar norma kesusilaan dan dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana penyebaran informasi yang menimbulkan ujaran kebencian. Defrizal menambahkan bahwa laporan ini diajukan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat Sumatra Barat yang mungkin merasa terancam. Ia menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas agar tidak memberi sinyal bahwa ujaran kebencian bisa dibiarkan tanpa konsekuensi.

"Kami berharap Mabes Polri dapat segera memulai proses hukum terhadap pelaku, sehingga keadilan dapat ditegakkan dan masyarakat tidak perlu mengambil langkah-langkah di luar jalur hukum," ujar Defrizal dalam konferensi pers yang diadakan oleh IKM. Menurut Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penyebaran informasi yang mengandung ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu merupakan tindak pidana yang dapat dikenai hukuman penjara dan denda.

Dengan demikian, laporan yang diajukan IKM tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga memiliki dasar hukum yang kuat. IKM menuntut agar pihak kepolisian melakukan penyelidikan menyeluruh, mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam produksi dan distribusi video tersebut, serta menuntut Abu Janda sesuai dengan ketentuan undang‑undang yang berlaku. Selain itu, IKM juga mengingatkan kepada semua pihak untuk menghindari penyebaran konten yang dapat memicu kebencian dan mengajak masyarakat untuk selalu memverifikasi kebenaran informasi sebelum dibagikan.

Dengan langkah ini, diharapkan tercipta suasana toleransi dan saling menghormati di antara beragam suku, agama, dan budaya di Indonesia





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ujaran Kebencian IKM Abu Janda Bareskrim Polri Pasal 242

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Korban Penipuan Terus Berjatuhan, Siva Aprilia Akhirnya Bikin Laporan Polisi ke Bareskrim PolriDJ sekaligus artis Siva Aprilia membuat laporan polisi ke Bareskrim Polri pada 21 Mei 2026 sekitar pukul 18.30 WIB. Dia melaporkan pihak tak bertanggung jawab yang telah memanfaatkan namanya untuk melakukan penipuan.

Read more »

Bareskrim Polri Pastikan Blackout Listrik di Sumatera Bukan Karena SabotaseBareskrim Polri pastikan blackout listrik di Sumatera bukan sabotase. Polisi selidiki penyebab dan temukan bukti sambungan listrik bermasalah.

Read more »

Bareskrim Polri Ungkap Investigasi Penyebab Padam Listrik SumatraBareskrim Polri adakan konfrensi pers terkait padamnya listrik Sumatra

Read more »

Aturan Ekspor Lewat Danantara Sumberdaya Indonesia Masih Abu-abu: Ternyata Tak Segampang Itu!Hingga kini, klasifikasi jenis ekspor yang wajib masuk skema DSI disebut masih abu-abu dan tak segampang yang dipikirkan.

Read more »