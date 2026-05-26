IKI Mei 2026 Menguat di Tengah Pelemahan Rupiah, Kemenperin Dorong LCT untuk Industri

Kemenperin melaporkan IKI Mei 2026 naik menjadi 53,56 meski rupiah melemah ke level terendah sepanjang masa. Pemerintah mendorong penggunaan transaksi mata uang lokal (LCT) agar industri dapat mengurangi ketergantungan pada dolar dan mengatasi tekanan nilai tukar.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengumumkan bahwa kepercayaan pelaku industri nasional tetap berada pada level yang sangat kuat meskipun situasi global masih diliputi ketidakpastian dan nilai tukar rupiah mengalami pelemahan signifikan.

Pada konferensi pers Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Mei 2026 yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi Kemenperin pada Selasa, 26 Mei 2026, juru bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, menyampaikan data terbaru mengenai pergerakan nilai tukar serta kondisi aktivitas usaha. Rupiah ditutup pada level Rp17.775 per dolar Amerika Serikat, melemah 0,25 persen dan mencatat level terlemah sepanjang sejarah. Penurunan ini mendekatkan mata uang Garuda kepada zona psikologis Rp17.800 per dolar, menandakan tekanan nilai tukar yang masih berlanjut menjelang libur panjang Iduladha.

Meskipun demikian, IKI Mei 2026 menunjukkan kenaikan yang signifikan dengan mencatat angka 53,56, melampaui level 50 yang menandakan ekspansi. Angka ini naik 1,81 poin dibandingkan IKI bulan April 2026 (51,75) dan 1,45 poin lebih tinggi dari IKI Mei 2025 (52,11). Febri menjelaskan bahwa peningkatan IKI dipicu oleh optimisme pelaku industri terhadap kebijakan Presiden Prabowo yang memutuskan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Kebijakan tersebut berhasil menjaga inflasi tetap terkendali, sehingga daya beli masyarakat, khususnya untuk produk manufaktur, mengalami peningkatan.

Menurutnya, sekitar 80 persen output manufaktur diarahkan untuk memenuhi kebutuhan domestik, sedangkan sisanya 20 persen diekspor. Dari hasil survei Kemenperin, 75,6 persen responden melaporkan kondisi usaha mereka membaik atau tetap stabil pada bulan Mei 2026. Persentase perusahaan yang menyatakan kondisi membaik mencapai 34,2 persen, naik 3,4 poin persentase dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, persentase yang mengindikasikan penurunan kondisi usaha menurun menjadi 24,4 persen, turun 3,2 poin.

Optimisme pelaku usaha terhadap prospek enam bulan ke depan masih menurun menjadi 69,9 persen, dengan 22,7 persen mengharapkan kondisi tetap stabil dan 7,4 persen menunjukkan pandangan pesimis, naik 1 poin persentase. Penyebab utama masih terkait dengan ketidakpastian global, khususnya gangguan rantai pasok bahan baku impor yang menyumbang sekitar 24 persen dari total kebutuhan industri.

Untuk mengatasi tekanan nilai tukar dan ketergantungan pada bahan baku impor, Kemenperin mengusulkan penggunaan Local Currency Transaction (LCT) atau transaksi mata uang lokal dalam pembelian bahan baku. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi eksposur terhadap fluktuasi dolar dan mendorong diversifikasi sumber bahan baku dari negara lain. Selain itu, Kemenperin menyerukan kepada investor untuk mempercepat pembangunan fasilitas produksi yang dapat menggantikan bahan baku impor, sehingga meningkatkan daya saing industri domestik.

Analisis subsektor industri menunjukkan bahwa dari 23 subsektor yang dipantau (berdasarkan KBLI dua digit), 20 subsektor berada dalam fase ekspansi, sementara tiga subsektor mengalami kontraksi. Subsector dengan nilai IKI tertinggi adalah pakaian jadi (KBLI 14) dan industri kertas serta barang kertas (KBLI 17). Subsector yang mengalami kontraksi meliputi industri kulit, barang kulit, dan alas kaki (KBLI 15), industri pengolahan lainnya (KBLI 32), serta reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan (KBLI 33).

Indikator IKI ini menjadi tolak ukur penting dalam menilai tingkat optimisme dan kondisi perekonomian manufaktur Indonesia pada tengah tahun 2026





