IKBM Triwulan III 2026 Ekspansif Capai 52,75 Ditopang Survei BPS

Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Kondisi dan Prospek Bisnis Manufaktur triwulan III 2026 mencapai 52,75, menunjukkan sektor industri masih dalam fase ekspansi meski ada komponen kontraksi.

Badan Pusat Statistik ( BPS) mencatat bahwa Indeks Kondisi dan Prospek Bisnis Industri Manufaktur ( IKBM) untuk triwulan III tahun 2026 tercatat sebesar 52,75. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan triwulan II tahun 2026 yang sebelumnya tercatat sebesar 52,67, menandakan bahwa sektor manufaktur masih mempertahankan momentum pertumbuhannya.

Pertumbuhan IKBM Menandai Fase Ekspansi

Berita positif ini mengonfirmasi bahwa kondisi dan prospek bisnis di industri manufaktur Indonesia pada periode Juli hingga September 2026 masih berada dalam fase ekspansi. Batas antara fase kontraksi dan ekspansi dalam indikator ini adalah angka 50, di mana nilai di atas 50 menandakan ekspansi dan nilai di bawah 50 menandakan kontraksi. Dengan nilai 52,75, BPS menegaskan bahwa aktivitas manufaktur tetap berkembang positif selama kuartal ketiga tahun ini.

Also read Coretax Jadi Penyokong, Penerimaan Negara Triwulan III-2026 Tembus Rp 2.341,5 Triliun

Moh. Edy Mahmud, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, menjelaskan dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis, 5 November 2026, bahwa sebagian besar komponen penyusun IKBM juga berada pada fase ekspansi. Peningkatan ini tidak terlepas dari performa positif yang ditunjukkan oleh beberapa variabel kunci yang mendukung kelancaran operasional industri manufaktur nasional.

Komponen Produksi dan Pesanan Mendorong Pertumbuhan

Dua komponen utama yang mendominasi pertumbuhan IKBM adalah komponen pesanan dan produksi, yang keduanya mencatatkan angka di atas tingkat ekspansi. Komponen pesanan meningkat dari 54,46 pada triwulan II tahun 2026 menjadi 54,72 pada triwulan III tahun 2026, yang menunjukkan tingginya permintaan pasar terhadap produk manufaktur domestik.

Advertisement

Sementara itu, komponen produksi juga mencatatkan kenaikan signifikan. Nilai produksi meningkat dari 54,78 pada triwulan sebelumnya menjadi 55,04 pada triwulan III tahun 2026. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa para pelaku industri manufaktur merespons permintaan pasar dengan meningkatkan output produksi mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Tenaga Kerja dan Stok Menyumbang Kontribusi Positif

Di luar dua komponen utama, komponen tenaga kerja juga ikut andil dalam mendorong indeks tetap berada di area ekspansi. Nilai komponen tenaga kerja tercatat naik dari 50,02 pada triwulan II tahun 2026 menjadi 50,14 pada triwulan III tahun 2026. Meski kenaikannya relatif tipis, arah naiknya tetap positif yang mencerminkan stabilitas penyerapan tenaga kerja di sektor ini.

Komponen stok barang juga berada pada fase ekspansi dengan nilai sebesar 51,81. Angka ini sebenarnya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2026 yang tercatat sebesar 52,10. Namun, karena masih berada di atas garis 50, BPS tetap mengklasifikasikan kondisi stok dalam kategori ekspansi yang cukup sehat untuk menjaga kelancaran distribusi.

Waktu Kirim Menjadi Satu-satunya Komponen Kontraksi

Meski secara keseluruhan menunjukkan performa positif, terdapat satu komponen yang masih berada pada fase kontraksi dalam laporan triwulan III tahun 2026. Komponen waktu kirim tercatat memiliki skor sebesar 49,08. Penurunan waktu kirim ini menjadi satu-satunya indikator negatif yang tercatat, namun dampaknya terhadap indeks keseluruhan tidak terlalu signifikan karena dominasi komponen lain yang ekspansif.

Advertisement

Data ini memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika industri manufaktur Indonesia akhir tahun 2026. Meskipun ada hambatan pada logistik waktu kirim, dorongan dari peningkatan produksi dan pesanan tetap menjadi pendorong utama agar sektor manufaktur tetap bertahan dalam fase ekspansi yang sehat.