Ikan Sapu-Sapu dari Perairan Tercemar: Ancaman Tersembunyi di Balik Teksturnya yang Kuat

Petugas PPSU berhasil menangkap ribuan ton ikan sapu-sapu di Jakarta. Namun, konsumsi ikan ini dari perairan tercemar berisiko tinggi mengandung logam berat dan racun yang berbahaya bagi kesehatan manusia, mulai dari gangguan pencernaan hingga risiko kanker. Pakar keamanan pangan mengimbau agar ikan sapu-sapu tidak dikonsumsi, terutama oleh kelompok rentan seperti ibu hamil, menyusui, dan anak-anak.

Dalam upaya pengendalian populasi ikan invasif, Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) baru-baru ini melakukan operasi penangkapan ikan sapu-sapu secara serentak di lima wilayah DKI Jakarta, termasuk di kawasan Setu Babakan, Jakarta Selatan, pada Jumat (17/4/2026). Operasi ini berhasil mengangkut sejumlah besar ikan sapu-sapu yang diketahui telah mendominasi ekosistem perairan perkotaan.

Namun, di balik upaya pelestarian lingkungan ini, muncul pertanyaan krusial mengenai potensi bahaya yang terkandung dalam ikan sapu-sapu yang berasal dari perairan yang seringkali telah tercemar oleh berbagai jenis limbah. Profesor Ahmad Sulaeman, seorang Guru Besar Bidang Keamanan Pangan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), memberikan peringatan keras terkait konsumsi ikan sapu-sapu yang diambil dari perairan yang telah terkontaminasi. Menurutnya, mayoritas sungai di Indonesia kini menghadapi masalah pencemaran serius akibat limbah pabrik dan limbah rumah tangga. Kondisi ini menjadikan ikan sapu-sapu, yang memiliki kebiasaan hidup dan pola makan unik, sebagai vektor potensial bagi akumulasi zat berbahaya. Ikan sapu-sapu secara alami cenderung hidup di dasar perairan seperti sungai, rawa, dan saluran air. Kebiasaan mereka memakan lumpur dan sisa-sisa organik dari lingkungan membuat mereka sangat rentan menyerap dan mengakumulasi racun yang ada di sekitarnya. Zat berbahaya yang berpotensi ditemukan pada ikan sapu-sapu dari perairan tercemar meliputi berbagai jenis logam berat seperti merkuri, timbal, dan kadmium, yang umumnya berasal dari pembuangan limbah industri pabrik. Selain itu, limbah rumah tangga dan industri yang mengandung senyawa seperti deterjen, pestisida, dan mikroplastik juga dapat terakumulasi dalam tubuh ikan sapu-sapu. Paparan terhadap zat-zat ini, terutama dalam jangka panjang, dapat menimbulkan dampak kesehatan yang serius bagi manusia yang mengonsumsinya. Sifat fisik dan biologis ikan sapu-sapu yang kuat dan mampu bertahan di lingkungan yang buruk justru menjadi jebakan, karena mereka mampu mengakumulasi racun dalam konsentrasi tinggi tanpa menunjukkan tanda-tanda kematian yang cepat. Hal ini seringkali luput dari perhatian masyarakat umum yang mungkin menganggap ikan sebagai sumber protein yang aman tanpa mempertimbangkan asal-usul dan kondisi lingkungan habitatnya. Penting untuk dipahami bahwa ikan sapu-sapu bukanlah ikan konsumsi lokal yang biasa ditemukan di pasar, dan kebiasaan hidupnya yang tidak biasa menjadikannya indikator kualitas air yang buruk. Keberhasilan operasi penangkapan ini seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya menjaga kelestarian sumber air dan memahami risiko kesehatan yang mungkin timbul dari ekosistem yang terdegradasi. Pengetahuan tentang kandungan berbahaya pada ikan sapu-sapu dari perairan tercemar sangatlah vital guna mencegah potensi krisis kesehatan yang lebih luas di masyarakat. Sayangnya, kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari konsumsi ikan sapu-sapu dari perairan tercemar masih tergolong rendah. Profesor Ahmad Sulaeman menjelaskan bahwa tingkat bahaya yang ditimbulkan dari konsumsi ikan ini sangat bervariasi, bergantung pada seberapa tercemarnya sumber perairan tempat ikan sapu-sapu tersebut ditemukan, serta seberapa banyak dan seberapa sering ikan tersebut dikonsumsi. Jika ikan sapu-sapu berasal dari sungai yang sangat tercemar dan dikonsumsi dalam jumlah yang cukup banyak, atau bahkan secara rutin, risiko kesehatan akan meningkat secara signifikan, terutama jika kandungan logam beratnya mencapai tingkat yang membahayakan. Mengonsumsi ikan sapu-sapu dalam jumlah banyak dan sering dapat memicu efek kesehatan yang bersifat akut maupun kronis. Efek akut, yang dapat dirasakan dalam kurun waktu 1 hingga 24 jam setelah konsumsi, meliputi gejala seperti mual, muntah, diare, sakit perut yang parah (gastroenteritis), pusing, sakit kepala, bahkan reaksi alergi kulit berupa gatal-gatal. Gejala-gejala ini merupakan respons langsung tubuh terhadap zat racun yang masuk. Di sisi lain, efek kronis akibat kebiasaan mengonsumsi ikan sapu-sapu dari air yang tercemar dapat menimbulkan masalah kesehatan jangka panjang yang jauh lebih serius. Kerusakan pada organ vital seperti ginjal dan hati dapat terjadi, mengganggu fungsi normal tubuh. Gangguan pada sistem saraf juga menjadi ancaman, mempengaruhi kemampuan kognitif dan motorik. Selain itu, konsumsi rutin ikan sapu-sapu yang terkontaminasi dapat berdampak negatif pada kesuburan, baik pada pria maupun wanita, dan bahkan meningkatkan risiko berkembangnya sel kanker dalam tubuh. Mengingat kebiasaan hidup dan habitat ikan sapu-sapu yang rentan terhadap pencemaran, Profesor Ahmad Sulaeman secara tegas memberikan imbauan agar kelompok masyarakat yang paling rentan, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak, sama sekali tidak mengonsumsi ikan sapu-sapu. Kelompok ini memiliki sistem kekebalan tubuh dan organ yang masih berkembang, sehingga lebih sensitif terhadap paparan racun dan dampak buruknya. Kesadaran akan bahaya ini perlu digalakkan secara luas untuk melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman tersembunyi yang dibawa oleh ikan sapu-sapu dari perairan yang tidak sehat





