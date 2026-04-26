Ijazah Bukan Jaminan, Lulusan Perguruan Tinggi Harus Miliki 'Triple Readiness' Hadapi Disrupsi Teknologi

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan pentingnya 'Triple Readiness' (Kesiapan Teknis, Keterampilan Manusia, dan Kesiapan Masuk Pasar Kerja) bagi lulusan perguruan tinggi untuk menghadapi disrupsi teknologi dan persaingan di pasar kerja global. Ijazah akademik saja tidak lagi cukup, dan penguasaan AI menjadi semakin krusial.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan pidato ilmiah di Universitas Paramadina, Jakarta pada Sabtu, 25 April 2026. Dalam pidatonya yang berjudul 'Membangun Generasi Inovatif, Kompetitif, dan Berintegritas Menuju Indonesia Maju', Menteri menekankan bahwa kepemilikan ijazah akademik saja tidak lagi cukup untuk menjamin kesuksesan dalam persaingan di pasar kerja global yang semakin dinamis dan berubah dengan cepat.

Pergeseran lanskap dunia kerja terjadi secara masif, didorong oleh disrupsi teknologi, terutama kecerdasan buatan (AI). Data dari LinkedIn menunjukkan bahwa 80 persen pekerjaan yang ada saat ini belum ada 20 tahun lalu, dan diperkirakan 50 persen pekerjaan saat ini akan menjadi tidak relevan dalam 10 tahun mendatang.

Tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah kesenjangan keterampilan digital (digital skill gap), di mana hanya 27 persen pekerja Indonesia yang memiliki keterampilan digital, jauh di bawah standar global yang berkisar antara 60 hingga 70 persen. Namun, Menteri Yassierli juga menyoroti peluang ekonomi baru yang muncul, seperti ekonomi hijau (green economy), platform digital, dan ekonomi perawatan (care economy). Untuk memanfaatkan peluang ini, Menteri memperkenalkan konsep 'Triple Readiness' atau Tiga Kesiapan yang harus dimiliki oleh para lulusan perguruan tinggi.

Kesiapan pertama adalah *Technical Skills Readiness*, yaitu penguasaan keterampilan teknis yang relevan dengan industri masa depan, termasuk keterampilan digital tingkat lanjut dan keterampilan yang dibutuhkan dalam ekonomi hijau. Menteri menekankan bahwa keterampilan digital tidak hanya terbatas pada penggunaan media sosial, tetapi mencakup kemampuan yang lebih mendalam dan spesifik yang dicari oleh industri. Kesiapan kedua adalah *Human Skills Readiness*, yang menekankan pentingnya keterampilan manusia seperti berpikir kritis, empati, kepemimpinan, dan kreativitas.

Meskipun AI semakin canggih, sentuhan manusia tetap penting untuk memahami konteks, batasan, dan risiko yang terkait dengan penggunaan AI. Kesiapan ketiga adalah *Market Entry Readiness*, yaitu kemampuan lulusan untuk memahami dinamika industri dan membuktikan kapabilitas mereka melalui portofolio yang kuat, pengalaman magang, dan sertifikasi kompetensi. Lebih lanjut, Menteri Yassierli menyoroti urgensi penguasaan AI, berdasarkan survei yang menunjukkan bahwa hampir 70% pemimpin bisnis di Indonesia tidak akan merekrut kandidat yang tidak memiliki kemampuan dasar terkait AI.

Permintaan pekerjaan dengan keterampilan AI di Asia Tenggara telah meningkat 2,4 kali lipat dalam lima tahun terakhir. Menteri menegaskan bahwa saat ini, industri lebih mencari keterampilan (skills) daripada sekadar gelar akademik. Jumlah lowongan kerja yang lebih mementingkan kompetensi nyata daripada gelar administratif telah meningkat empat kali lipat dalam satu dekade terakhir.

Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan akses pengembangan kompetensi bagi seluruh anak bangsa melalui 44 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan program reskilling dan upskilling yang berkelanjutan. Menteri Yassierli menutup pidatonya dengan menekankan pentingnya memiliki pola pikir pertumbuhan (growth mindset) dan menjadi pembelajar sepanjang hayat (lifelong learner) yang siap beradaptasi dengan perubahan bisnis dan teknologi yang terus berlangsung. Pemerintah mendorong seluruh generasi muda untuk terus meningkatkan kompetensi dan tidak pernah merasa puas dengan pencapaian yang ada





