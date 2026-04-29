IIF Memastikan Keberlanjutan Bisnis dengan Manajemen Risiko Iklim

PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) memperkuat komitmennya dalam pengelolaan risiko iklim sebagai fondasi keberlanjutan bisnis. Dengan integrasi risiko iklim dalam penilaian proyek dan pengungkapan keberlanjutan, IIF bertujuan melindungi portofolio dan memastikan proyek-proyek yang dibiayai siap menghadapi tantangan iklim di masa depan.

PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) mengungkapkan bahwa pengelolaan risiko iklim menjadi fondasi utama dalam memastikan keberlanjutan bisnisnya di masa depan. Sebagai lembaga pembiayaan infrastruktur, IIF menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap dana yang disalurkan tidak hanya layak secara finansial, tetapi juga tahan terhadap risiko iklim.

Hal ini sejalan dengan visi IIF sebagai katalisator pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. Presiden Direktur IIF, Rizki Pribadi Hasan, menyatakan bahwa penilaian risiko iklim dilakukan pada setiap proyek baru dan peninjauan tahunan portofolio sebelum diajukan kepada Komite Investasi. Hasil penilaian ini direkapitulasi secara berkala dan dilaporkan kepada Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko.

Setelah satu tahun penerapan, IIF menargetkan memiliki pemetaan komprehensif terhadap eksposur risiko iklim di seluruh portofolio, termasuk estimasi potensi dampak kerugian aktual, sesuai dengan praktik terbaik pengungkapan risiko iklim. Chief Risk Officer IIF, Lestari Umardin, menambahkan bahwa integrasi risiko iklim dalam proses pengambilan keputusan investasi bukan hanya sekedar pemenuhan regulasi, tetapi juga untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memitigasi risiko fisik maupun transisi sejak awal.

Langkah ini bertujuan untuk melindungi portofolio IIF dan memastikan proyek yang dibiayai siap menghadapi skenario iklim masa depan. Selain itu, IIF telah memulai pengungkapan keberlanjutan secara kualitatif dan kuantitatif, meskipun kewajiban pelaporan baru akan berlaku pada tahun 2028 berdasarkan ketentuan regulasi terbaru. Pengungkapan kualitatif mencakup prinsip tata kelola dan manajemen risiko, sementara pengungkapan kuantitatif meliputi data emisi Scope 1, 2, dan 3. Sebagian pengungkapan ini telah dipublikasikan dalam laporan keberlanjutan IIF.

Untuk mendukung hal tersebut, IIF telah membangun kapabilitas internal dalam menyusun metodologi perhitungan emisi Scope 1, 2, dan 3 yang telah diverifikasi oleh pihak ketiga. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen IIF dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan dan risiko iklim dalam setiap aktivitas bisnisnya





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Risiko Iklim Keberlanjutan Infrastruktur Investasi Emisi Karbon

United States Latest News, United States Headlines

