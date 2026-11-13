IHSG Volatil 5.232, Saham VKTR Melonjak 15% di Tengah Tekanan Sektor Dasar

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tutup di level 5.232,28 dengan dominasi saham teknologi, sementara VKTR mencatatkan lonjakan signifikan sebesar 15%.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) mencatatkan volatilitas yang cukup signifikan pada perdagangan hari ini dengan penutupan berada di level 5.232,28 setelah sempat membuka tinggi di 5.264,6 atau naik 0,26%. Pergerakan ini menunjukkan adanya dinamika jual beli yang ketat di awal sesi hingga akhirnya indeks retreated ke area merah seiring tekanan pada sejumlah saham big cap. Pada pukul 09.06 WIB, IHSG sempat merosot 0,28% ke 5.232, menunjukkan ketidakpastian pasar di tengah aktivitas perdagangan pagi hari.

Rekaman pergerakan intraday IHSG mencatatkan rentang trading yang lebar, dengan level tertinggi dicatatkan di angka 5.275,97 dan terendah di 5.215,15. Volume perdagangan sepanjang sesi tercatat mencapai 2,3 miliar saham dengan total frekuensi transaksi sebanyak 135.757 kali. Nilai transaksi harian yang tercatat di angka Rp 955,5 miliar mengindikasikan likuiditas pasar yang masih terjaga, meskipun dominasi aktivitas lebih condong ke arah aksi jual pada sebagian besar emiten.

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Dominasi Sektor Teknologi dan MSCI

Sektor teknologi menjadi penopang utama yang berhasil mengimbangi tekanan pasar dengan mencatatkan kenaikan tertinggi sebesar 3,4%, menunjukkan minat investor yang kuat pada saham-saham berteknologi. Selain itu, sektor consumer siklikal juga berkontribusi positif dengan kenaikan 1,41%, diikuti oleh sektor properti yang mendaki 0,48% dan sektor infrastruktur yang menanjak 0,71%. Pertumbuhan di sektor-sektor ini memberikan angin segar bagi sentimen pasar secara keseluruhan.

Meskipun demikian, sebagian besar indeks saham acuan tertekan oleh kinerja sektor-sektor lain yang mengalami penurunan. Sektor basic menurun 0,60%, sektor industri terpangkas 0,06%, sektor keuangan susut 0,43%, dan sektor transportasi merosot 0,26%. Selain itu, LQ45 juga tergelincir 0,34% menjadi 541,12, mencerminkan pelemahan pada saham-saham蓝 chips yang menjadi indikator utama kesehatan pasar modal.

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Performa Saham VKTR dan Emiten Unggulan

Saham VKTR mencatatkan lonjakan spektakuler sebesar 15% di akhir sesi perdagangan, menutup di level Rp 368 per saham dengan pembukaan yang naik 16 poin ke Rp 336. Saham ini berhasil menguji resistance di level tertinggi Rp 376 dan terendah di Rp 326, dengan total transaksi senilai Rp 125,5 miliar yang melibatkan volume 3,5 juta saham. Aksi beli agresif pada VKTR menjadi sorotan utama dibandingkan kinerja emiten lainnya di hari yang sama.

Di sisi lain, saham BBRI mengalami pelemahan sebesar 0,33% menjadi Rp 3.020 per saham, meskipun volume transaksinya cukup besar mencapai Rp 121,7 miliar. Harga saham BUMI justru menguat 0,79% ke Rp 128 per saham dengan level tertinggi Rp 130 dan terendah Rp 126, menunjukkan ketahanan di tengah pasar yang fluktuatif. Sebaliknya, saham MEDC turun 0,41% ke Rp 1.205 per saham dengan nilai transaksi yang lebih kecil di angka Rp 6,3 miliar.

Kombinasi antara penguatan di sektor teknologi dan saham individual seperti VKTR, serta pelemahan di sektor dasar dan keuangan, menciptakan gambaran pasar yang tersegmentasi. Investor tampaknya lebih selektif dalam mengalokasikan modal, memprioritaskan saham dengan pertumbuhan tinggi dan menghindari sektor yang mengalami tekanan fundamental atau sentimen negatif secara keseluruhan.