IHSG Tutup Naik 1,02% ke 5.125,72 Didorong Sektor Industri dan Energi

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat signifikan pada Selasa, didorong oleh kenaikan di sektor industri dan energi yang mengimbangi pelemahan sektor teknologi.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) menunjukkan performa positif yang kuat pada perdagangan hari ini, dengan penutupan mencatatkan kenaikan sebesar 1,02%. Pencapaian ini mendorong indeks utama tersebut menyentuh level 5.125,72, menandai sentimen optimis yang kembali menguasi lantai bursa. Kenaikan ini merupakan respon langsung terhadap aksi beli yang masif terhadap saham-saham blue chip dan luring.

Selain IHSG, Indeks LQ45 juga berkontribusi pada sentimen positif pasar dengan bertambah 0,89% menjadi 527,06. Mayoritas indeks saham acuan lainnya menghijau, mengindikasikan bahwa momentum kenaikan ini bersifat luas dan tidak terbatas pada sekumpulan saham tertentu saja. Investor tampaknya merespon dengan positif terhadap kondisi makroekonomi yang stabil.

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Dinamika Harga dan Volume Perdagangan

Selama sesi perdagangan di hari Selasa, IHSG bergerak dalam rentang yang cukup lebar, dimulai dari level tertinggi 5.160,54 dan menyentuh titik terendah pada 5.075,64. Kenaihan final ini ditopang oleh kekuatan dari 410 saham yang berhasil menguat, yang menjadi pengungkit utama indeks tersebut. Sebaliknya, 174 saham mengalami pelemahan dan 132 saham lainnya diam di tempat, menunjukkan bahwa ada rotasi dana yang signifikan.

Volume perdagangan hari ini tercatat sangat aktif dengan total frekuensi mencapai 1.248.575 kali. Volume transaksi mencapai 38 miliar saham, dengan nilai transaksi harian sebesar Rp 75,6 triliun. Angka-angka ini menunjukkan likuiditas yang tinggi dan partisipasi investor yang padat di pasar modal domestik.

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Kinerja Sektor dan Valuasi Mata Uang

Di tingkat sektoral, hampir seluruh bidang mencatatkan pergerakan positif kecuali tiga sektor tertentu. Sektor kesehatan turun 0,16%, sektor teknologi melemah 0,20%, dan sektor infrastruktur turun 0,06%. Namun, kerugian di sektor-sektor tersebut berhasil tertutupi oleh kenaikan gemilang di sektor industri yang melonjak 2,68% dan menjadi kontributor terbesar.

Sektor energi juga berkontribusi signifikan dengan kenaikan 1,43%, diikuti oleh sektor basic yang menguat 2,41%. Sektor consumer nonsiklikal mendaki 0,35%, consumer siklikal menguat 1,8%, keuangan melompat 0,07%, properti menanjak 0,97%, dan transportasi naik 1,23%. Posisi dolar Amerika Serikat terhadap rupiah juga tercatat berada di kisaran 18.069, memberikan stabilitas pada valuasi aset rupiah.

Performa Saham Individual yang Mencolok

Di antara saham-saham individual, PT Sarana Menara Nusantara (PSAB) mencatatkan pergerakan menarik dengan lonjakan 0,94% menjadi Rp 428 per saham. Saham ini dibuka naik enam poin menjadi Rp 430, dengan level tertinggi Rp 446 dan terendah Rp 428. Nilai transaksi harian untuk PSAB mencapai Rp 31,2 miliar dengan volume 717.460 saham.

Saham PT Ekadenta Karya Pratama (EKAD) ditutup stagnan di posisi Rp 312 per saham, meskipun dibuka dengan menguat dua poin menjadi Rp 314. Level tertinggi saham ini mencapai Rp 316 dengan terendah di Rp 306, dengan nilai transaksi harian Rp 288,1 juta. Sementara itu, PT Viktoria Sarana Tbk (VKTR) melonjak tajam 7,83% menjadi Rp 248 per saham, dengan harga tertinggi mencapai Rp 250.

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Saham PT Natrika Karyatama Sentosa (NCKL) juga memberikan performa solid dengan kenaikan 2,74% menjadi Rp 750 per saham. Saham ini dibuka di Rp 735 dan menyentuh level tertinggi Rp 755. Dengan nilai transaksi harian sebesar Rp 30,4 miliar, NCKL menjadi salah satu saham yang banyak diminati investor pada sesi ini. Analisis komprehensif terhadap tren pergerakan ini juga sering dikaitkan dengan dampak rebalancing MSCI dan rekomendasi saham terkini untuk bulan November 2026.