IHSG ditutup menguat 0,49 persen ke 5.241,58 pada perdagangan Selasa. Investor merespons positif ekspektasi stabilitas pasar modal di tengah dinamika indeks global MSCI dan FTSE Russell serta perbaikan tata kelola.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) di Bursa Efek Indonesia menunjukkan sentimen positif dengan ditutup melonjak 0,49 persen pada perdagangan Selasa. Penutupan harian ini mencatatkan level angka 5.241,58, menandai akhir pekan yang stabil bagi para pelaku pasar modal di Tanah Air setelah periode dinamika yang cukup ketat.

Reaksi Investor Terhadap Dinamika MSCI

Nafan Aji, Senior Technical Analyst dari PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, mengonfirmasi bahwa pergerakan naik ini didorong oleh perhatian investor terhadap peluang stabilisasi pasar modal domestik. Investor mulai menilai ulang potensi perbaikan struktur pasar yang dapat menjadi katalis sentimen positif di tengah isu global terkait MSCI dan FTSE Russell.

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Menurut Nafan Aji, meskipun terdapat ekspektasi bahwa langkah-langkah perbaikan struktural akan mendukung kepercayaan pasar, pelaku masih bersikap hati-hati. Faktor pendukung utama kenaikan indeks adalah peluang penguatan pada saham-saham dengan kapitalisasi besar yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pergerakan harga secara keseluruhan.

Statistik Perdagangan dan Volume Saham

Secara statistik, IHSG pada perdagangan Selasa tercatat berfluktuasi di antara level tertinggi 5.314,73 dan terendah 5.198,64. Sebanyak 168 saham berhasil menguat dan mengangkat indeks, sedangkan 179 saham lainnya mengalami pelemahan serta 112 saham lainnya diam di tempat. Total frekuensi perdagangan mencapai 1.433.082 kali dengan volume transaksi sebesar 30,4 miliar saham.

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Nilai transaksi harian saham mencapai angka Rp 11,7 triliun, menunjukkan likuiditas yang cukup sehat di pasar. Sementara itu, posisi dolar Amerika Serikat terhadap rupiah berada di kisaran Rp 18.220, yang memberikan konteks valas bagi perhitungan return investor asing maupun domestik.

Performa Sektor dan Saham Blue Chip

Mayoritas sektor saham mencatatkan kinerja hijau, namun ada pengecualian pada sektor basic yang melemah 1,66 persen. Sektor consumer siklikal juga tergelincir 0,40 persen sementara sektor transportasi merosot 0,22 persen. Sebaliknya, sektor keuangan mencatatkan kenaikan tertinggi di 0,89 persen diikuti oleh sektor properti naik 0,22 persen dan teknologi mendaki 0,37 persen.

Di level saham individual, BBCA menjadi penopang utama dengan menguat 2,2 persen menjadi Rp 5.800 per saham setelah dibuka di Rp 5.775. Di sisi lain, saham RAJA melemah 0,45 persen ke posisi Rp 446, VKTR anjlok 3,95 persen ke Rp 292, dan ENRG ditutup stagnan di Rp 555 per saham.