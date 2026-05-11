IHSG Turun 2,86% di Akhir Pekan, Dipicu Aksi Jual Saham Asing dan Koreksi Logam

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 2,86% pada Jumat, 8 Mei 2026, dipicu aksi jual saham oleh investor asing sebesar Rp 485 miliar. Fanny Suherman, Head of Retail Research BNI Sekuritas, memperkirakan IHSG berpotensi untuk short term teknikal rebound hari ini ke 7.070-7.130, tapi tetap harus digunakan untuk sell on high karena IHSG masih rentan kembali koreksi. Fanny juga menyebutkan bahwa IHSG akan berada di level support 6.650-6.850 dan level resistance 7.070-7.130 pada Senin pekan ini.

Untuk rekomendasi saham hari ini, Fanny memilih saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI), PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI), PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU), dan PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA). BBRI Sell on High dengan area jual di 3310-3390 short term. Cutloss di bawah 3200-3230. MAPI Buy if Break 1460, dengan target dekat di 1490-1550.

Cutloss di bawah 1415. RATU Spec Buy dengan area beli di 5700-5750, cutloss di bawah 5575. Target dekat di 5950-6075. Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca.

Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual saham. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi





