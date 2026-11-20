IHSG ditutup merosot 0,92% ke level 5.146,32 amid transaksi harian Rp 8,1 triliun. Sektor energi dan konsumen siklikal memimpin penurunan di tengah sentimen negatif.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) mengalami tekanan jual signifikan dan ditutup merosot sebesar 0,92 persen, menyentuh angka 5.146,32 pada penutupan perdagangan. Penurunan ini terjadi di tengah volatilitas pasar yang ditandai dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di posisi Rp 18.267 dan total transaksi harian yang tercatat sebesar Rp 8,1 triliun.

Mekanisme Penurunan IHSG dan Volume Perdagangan

Secara mekanis, penurunan IHSG hari ini didorong oleh dominasi saham-saham yang mencatatkan pergerakan negatif dibandingkan dengan yang menguat. Sebanyak 265 emiten saham mengalami pelemahan harga, sementara hanya 102 saham yang berhasil mencatatkan kenaikan, dan 91 saham lainnya bergerak datar atau diam di tempat.

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Data dari RTI mencatat total frekuensi perdagangan saham mencapai 1.111.194 saham dengan volume transaksi fisik sebanyak 21 miliar saham. Angka ini mencerminkan aktivitas jual beli yang cukup aktif namun didominasi oleh aksi jual yang menekan nilai indeks utama di bursa efek Indonesia.

Posisi Sektor Saham Penentu dan Komparasi Performa

Mayoritas sektor industri tercatat tertekan, kecuali sektor kesehatan yang berhasil tumbuh 0,81 persen dan sektor infrastruktur yang naik tipis 0,10 persen. Sebaliknya, sektor energi mencatatkan koreksi terbesar dengan penurunan 1,42 persen, menjadi kontributor utama penurunan indeks.

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Sektor basic industry turut berkontribusi pada penurunan dengan melemah 0,82 persen, disusul sektor industri manufaktur yang turun 1,25 persen. Sektor konsumen siklikal juga terpukul keras dengan penurunan 1,26 persen, sementara sektor consumer non-siklikal menyusut 0,23 persen di tengah ketidakpastian pasar.

Sektor lainnya yang ikut andil dalam tekanan negatif meliputi sektor keuangan yang melemah 0,45 persen, properti yang turun 0,61 persen, teknologi yang terpangkas 1,23 persen, serta transportasi yang anjlok 1,21 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan jual terjadi secara luas di berbagai lini industri.

Detail Performa Saham Blue Chip dan Emiten Terkemuka

Di level saham individual, PT Gas Negara (PGAS) mencatatkan pelemahan harga 1,6 persen menjadi Rp 1.535 per lembar saham. Saham ini dibuka turun dari level sebelumnya menjadi Rp 1.555 setelah penutupan hari sebelumnya di Rp 1.560, dengan rentang harga tertinggi Rp 1.565 dan terendah Rp 1.510.

Perdagangan saham PGAS mencatatkan total frekuensi 4.706 kali dengan volume transaksi 235.516 saham dan nilai transaksi harian sebesar Rp 36,1 miliar. Di sisi lain, PT Unilever Indonesia (UNVR) juga mengalami penurunan 0,98 persen ke level Rp 1.520 per saham, dengan harga tertinggi Rp 1.530 dan terendah Rp 1.505.

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Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) mencatatkan penurunan lebih dalam sebesar 1,28 persen menjadi Rp 1.160 per saham, dari posisi pembukaan yang stagnan di Rp 1.175. Saham ini berfluktuasi di kisaran tertinggi Rp 1.180 dan terendah Rp 1.125 dengan volume transaksi 466.659 saham dan nilai transaksi Rp 53,6 miliar.

Sedangkan untuk Reksa Dana Investasi Infrastruktur Citradana (CDIA), harga sahamnya tergelincir tajam 3,12 persen menjadi Rp 310 per saham. Saham ini dibuka di Rp 320 dengan rentang tertinggi Rp 330 dan terendah Rp 306, mencatatkan volume perdagangan 205.909 saham dengan nilai transaksi harian mencapai Rp 6,5 miliar.

Dampak Lingkungan Pasar dan Prospek Ke Depan

Penurunan ini terjadi dalam konteks yang lebih luas termasuk dampak dari rebalancing MSCI yang kerap memicu pergeseran alokasi modal asing. Analisis menyeluruh terhadap tren ini mencakup faktor-faktor pendorong pergerakan IHSG, rekomendasi saham terkini, serta pemahaman mendalam mengenai komponen dan mekanisme indeks harga saham gabungan.

Dengan indeks yang bergerak di level tertinggi 5.196,27 dan terendah 5.094,89 selama sesi perdagangan, pasar menunjukkan adanya volatilitas yang cukup tinggi. Kondisi ini memerlukan kehati-hatian bagi investor dalam menilai ulang portofolio mereka di tengah tekanan jual yang terukur dan sentimen eksternal yang masih belum pasti.