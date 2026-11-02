IHSG Turun 0,90% Terperosok ke Level 5.009 Didorong Penjualan Saham Blue Chip

IHSG tutup di 5.006, turun 1% akibat tekanan penjualan global. Sektor energi dan basic industry anjlok. Analisis tren pasar dan dampaknya terhadap investor.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) mencatatkan performa negatif pada perdagangan hari ini. Data dari Refinitiv (RTI) menunjukkan indeks ini dibuka dengan penurunan sebesar 0,35% ke posisi 5.039,53. Sentimen negatif semakin menguat pada pukul 09.06 WIB saat IHSG terperosok lebih dalam, turun 0,90% menjadi 5.009. Tren bearish ini berlanjut hingga pukul 09.17 WIB ketika indeks merosot 1% ke posisi 5.006. Penurunan ini mencerminkan kehati-hatian para pelaku pasar di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Analisis Pergerakan IHSG Hari Ini

Volatilitas pasar tampak jelas sejak awal sesi perdagangan. IHSG sempat menyentuh level tertinggi di angka 5.044,54 sebelum akhirnya terkoreksi tajam ke level terendah 4.961,51. Lemahnya performa IHSG ditopang oleh melemahnya hampir seluruh saham yang diperdagangkan. Sebanyak 443 saham mencatatkan penutupan merah dan menjadi beban utama yang menekan indeks. Sebaliknya, hanya 127 saham yang berhasil menguat, sementara 116 saham lainnya diam di tempat tanpa perubahan signifikan.

Also read Darurat Karhutla Papua Selatan: Merauke Sumbang 90 Persen Titik Panas, BNPB Turun Tangan

Volume perdagangan pada hari ini mencapai 3,6 miliar saham dengan total frekuensi transaksi sebanyak 146.182 kali. Nilai transaksi harian yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 1,2 triliun. Di sisi mata uang, posisi dolar Amerika Serikat terhadap rupiah bergerak di kisaran Rp 18.138. Ketegangan nilai tukar ini sering kali menjadi indikator risiko bagi investor asing yang berposisi di pasar saham domestik. Selain IHSG, indeks saham LQ45 juga ikut mencatatkan penurunan sebesar 0,50% ke posisi 512,37, mengonfirmasi adanya tekanan jual yang meluas ke saham-saham kapitalisasi besar.

Penurunan Sektor Energi dan Industri

Tekanan jual terjadi di seluruh sektor industri tanpa terkecuali. Sektor energi menjadi yang paling tertekan dengan penurunan mencapai 2,35%. Hal ini sejalan dengan fluktuasi harga komoditas minyak dunia yang belum stabil. Sektor basic industry tidak kalah berat, mencatatkan penurunan 2,44% yang menunjukkan perlambatan aktivitas produksi dan ekspor. Sektor industri manufaktur juga merosot 2,30%, menandakan ada penghentian pembelian bahan baku atau penundaan pengiriman barang oleh perusahaan-perusahaan besar.

Advertisement

Sektor non-siklikal menunjukkan ketahanan relatif meski tetap mencatatkan susut sebesar 0,66%. Namun, sektor siklikal yang bergantung pada daya beli masyarakat tergelincir lebih dalam sebesar 1,45%. Sektor kesehatan terpangkas 2,1% sementara sektor keuangan merosot 0,67%. Sektor properti mengalami penurunan 1,58% dan sektor teknologi melemah 1,23%. Sektor infrastruktur juga terpangkas 1,24% dan sektor transportasi turun 1,78%. Data ini mengindikasikan bahwa investor sedang melakukan strategi defensive atau mengamankan modal dari risiko pasar.

Performa Saham Blue Chip Individual

Di antara saham-saham yang diperdagangkan, Bank Syariah Indonesia (BRIS) mengalami koreksi awal pekan sebesar 0,50% menjadi Rp 1.000 per saham. Harga saham ini sempat dibuka naik 15 poin menjadi Rp 1.020 per saham, berada di level tertinggi, namun akhirnya turun ke level terendah Rp 990 per saham. Frekuensi perdagangan saham BRIS mencapai 1.490 kali dengan volume 71.081 saham dan nilai transaksi Rp 7,1 miliar. Ini menunjukkan adanya aksi jual di harga tertentu oleh sebagian pemegang saham.

Saham CDIA mencatatkan penurunan signifikan sebesar 2,37% menjadi Rp 330 per saham. Saham ini dibuka turun menjadi Rp 316 per saham dari penutupan sebelumnya yang berada di Rp 338 per saham. Level tertinggi mencapai Rp 332 dan terendah Rp 316 per saham. Total frekuensi perdagangan adalah 984 kali dengan volume 114.701 saham dan nilai transaksi harian Rp 3,7 miliar. Penurunan ini mungkin didorong oleh laporan keuangan atau sentimen negatif spesifik terhadap perusahaan tersebut.

Saham BRPT juga terpangkas 3,27% menjadi Rp 1.035 per saham. Harga dibuka turun 70 poin menjadi Rp 1.000 per saham, dengan level tertinggi Rp 1.045 dan terendah Rp 1.000 per saham. Frekuensi perdagangan mencapai 2.900 kali dengan volume 273.781 saham dan nilai transaksi Rp 27,7 miliar. Di sisi lain, saham BBCA justru menguat 0,40% menjadi Rp 5.000 per saham. Harga dibuka ke Rp 5.025 per saham dari penutupan sebelumnya Rp 4.980 per saham, dengan level tertinggi Rp 5.025 dan terendah Rp 4.970 per saham. Frekuensi perdagangan BBCA mencapai 6.841 kali dengan volume 312.604 saham dan nilai transaksi harian Rp 156,5 miliar, menjadikannya salah satu penopang utama di tengah penurunan pasar.

Advertisement

Dampak Rebancing MSCI dan Prospek Pasar

Analisis komprehensif terhadap pergerakan IHSG saat ini tidak dapat dipisahkan dari dampak rebalancing MSCI. Penataan ulang indeks saham dari MSCI sering kali memicu aliran dana asing yang besar ke atau dari pasar emerging market seperti Indonesia. Perubahan komposisi saham dalam indeks global ini memaksa banyak dana indeks internasional untuk menyesuaikan portofolio mereka, yang secara langsung mempengaruhi likuiditas dan harga saham-saham tertentu. Investor perlu waspada terhadap volatilitas jangka pendek akibat mekanisme teknis ini.

Selain faktor teknis rebalancing, sentimen makroekonomi juga menjadi bayangan yang mengintai pasar dalam satu minggu ke depan. Para analis memperingatkan bahwa IHSG berpotensi kembali lesu jika data ekonomi global tidak menunjukkan perbaikan. Faktor pendorong utama termasuk suku bunga acuan di negara maju dan stabilitas geopolitik dunia. Bagi investor ritel, strategi dollar-cost averaging atau pembelian rutin dengan jumlah tetap mungkin menjadi opsi yang lebih aman dibandingkan melakukan trading spekulatif di tengah tren turun. Ketelitian dalam memilih saham fundamental kuat menjadi kunci untuk menjaga modal di tengah ketidakpastian pasar saat ini.