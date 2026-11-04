IHSG Turun 0,88 Persen Tertekan Sektor Energi dan Basic

IHSG ditutup di 4.860,93 dengan tekanan jual luas. Sektor energi dan basic menyusut tajam, hanya consumer nonsiklikal yang tumbuh positif di tengah volatilitas pasar.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) mencatatkan penutupan melemah sebesar 0,88 persen pada sesi perdagangan pertama hari ini, berakhir di angka 4.860,93. Penurunan ini menunjukkan adanya tekanan jual yang signifikan dari mayoritas pelaku pasar terhadap instrumen ekuitas di Bursa Efek Indonesia. Indeks LQ45 juga turut mengalami koreksi, anjlok 0,22 persen ke level 496,16, mengonfirmasi sentimen negatif yang meluas.

Detail Pergerakan dan Volume Perdagangan

Dalam rentang waktu perdagangan yang berlangsung, IHSG menunjukkan volatilitas dengan level tertinggi tercatat pada 4.902,71 dan level terendah menyentuh 4.824,36. Struktur pasar didominasi oleh aksi jual, di mana sebanyak 525 saham mengalami penurunan harga yang membebani kinerja indeks utama. Sebagai penyeimbang, hanya 116 saham yang berhasil menguat dan 73 saham lainnya bertahan diam tanpa perubahan nilai.

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Volume perdagangan mencerminkan aktivitas yang cukup dinamis dengan total frekuensi transaksi mencapai 745.619 kali. Volume saham yang berhasil diperdagangkan tercatat sebesar 15,7 miliar saham dengan nilai transaksi harian yang mencapai Rp 5,9 triliun. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi penurunan, likuiditas pasar masih terjaga dengan baik di tengah tekanan jual yang dominan.

Tekanan Sektoral dan Peran Dolar AS

Kinerja IHSG sangat dipengaruhi oleh pergerakan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang berada di kisaran 18.131. Faktor kurs mata uang ini menjadi salah satu pendorong utama sentimen negatif, di mana sebagian besar sektor saham mengalami tertekan kecuali sektor consumer nonsiklikal yang justru tumbuh positif naik 0,12 persen.

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Sektor saham energi menjadi kontributor penurunan terbesar dengan merosot tajam sebesar 2,71 persen. Sektor basic juga mencatatkan penurunan signifikan menyusut 2,61 persen, diikuti oleh sektor industri yang terpangkas 1,96 persen. Sektor consumer siklikal juga tidak luput dari tekanan dengan merosot 2,41 persen, mengindikasikan kehati-hatian investor terhadap konsumsi domestik.

Penurunan juga terlihat luas di berbagai sektor lain. Sektor kesehatan terpangkas 1,91 persen, properti melemah 1,85 persen, dan infrastruktur merosot 1,66 persen. Sektor teknologi tergelincir 1,3 persen, transportasi melemah 1,43 persen, serta sektor keuangan turun lebih tipis sebesar 0,47 persen. Kerugian ini tersebar merata, menandakan koreksi yang bersifat menyeluruh.

Kinerja Saham Blue Chip dan Big Caps

Saham ITMG mengalami tekanan jual cukup dalam dengan harga penutupan turun 3,54 persen menjadi Rp 23.825 per saham. Saham ini dibuka stagnan di Rp 24.700 per saham sebelum berfluktuasi antara level tertinggi Rp 24.700 dan terendah Rp 23.750 per saham. Total frekuensi perdagangan saham ITMG tercatat 2.544 kali dengan volume 8.646 saham dan nilai transaksi Rp 20,9 miliar.

Berbeda dengan tren umum, saham BBCA justru bertahan positif dengan menguat 1,45 persen menjadi Rp 4.910 per saham. Saham ini dibuka stagnan di Rp 4.840 per saham dan bergerak di rentang tertinggi Rp 4.980 hingga terendah Rp 4.830 per saham. Aktivitas perdagangan saham BBCA sangat tinggi dengan frekuensi 27.226 kali, volume 1.597.319 saham, dan nilai transaksi harian mencapai Rp 784,3 miliar.

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Aksi Jual pada Saham Tambang dan Perbankan

Saham MDKA mengalami koreksi harga sebesar 3,2 persen menjadi Rp 1.785 per saham. Penurunan ini terjadi setelah saham dibuka turun ke level Rp 1.760 per saham dari penutupan sebelumnya di Rp 1.845 per saham. Saham ini berfluktuasi antara tertinggi Rp 1.800 dan terendah Rp 1.740 per saham dengan volume perdagangan 264.471 saham dan nilai transaksi Rp 46,7 miliar.

Saham BBTN juga mencatatkan penyesuaian negatif dengan susut 1,75 persen menjadi Rp 840 per saham. Harga saham dibuka melemah lima poin ke Rp 850 per saham dari penutupan sebelumnya di Rp 855 per saham. Saham ini bergerak di level tertinggi Rp 870 dan terendah Rp 835 per saham, dengan total frekuensi perdagangan 2.415 kali, volume 150.382 saham, serta nilai transaksi harian sebesar Rp 12,7 miliar. Kinerja saham-saham ini mencerminkan penyesuaian portofolio di tengah ketidakpastian makroekonomi global.