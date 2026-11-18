Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menurun pada Selasa, 17 November 2026. Investor asing mencatatkan aksi jual bersih sebesar Rp484,04 miliar yang menekan sentimen pasar.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) mencatatkan penutupan merah pada Selasa, 17 November 2026, di tengah tekanan jual yang berlanjut sejak awal pekan. Penurunan ini menandai kelanjutan tren negatif yang menggerakkan pasar modal Indonesia sepanjang hari perdagangan tersebut, di mana investor merespons dinamika makroekonomi dan aliran dana asing.

Detail Penutupan IHSG dan Statistik Transaksi

Indeks IHSG ditutup pada level 5.304,76, mengalami penurunan sebesar 16,23 poin atau setara dengan 0,30 persen dari penutupan hari sebelumnya. Data ini menunjukkan adanya pelemahan konsolidasi yang dialami oleh indeks utama Bursa Efek Indonesia dalam sesi perdagangan tersebut.

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Total volume transaksi tercatat sebesar 311,30 juta lot, dengan nilai uang yang berputar mencapai Rp9,87 triliun. Angka-angka ini mencerminkan intensitas aktivitas jual beli di pasar reguler, di mana likuiditas tetap berjalan meskipun dominasi berada di sisi penjualan bersih.

Dari sisi pergerakan individual, sebanyak 191 saham berhasil mengakhiri perdagangan di zona hijau atau naik, sedangkan 167 saham lain mencatatkan penurunan. Sebanyak 98 saham lainnya tetap stabil atau mendatar, menciptakan lanskap pasar yang terpecah dengan dominasi aksi jual yang sedikit lebih dominan dibandingkan aksi beli.

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Aksi Jual Bersih Investor Asing dan Dampaknya

Investor asing mencatatkan aksi penjualan bersih (net sell) sebesar Rp484,04 miliar di seluruh pasar saham pada Selasa, 17 November 2026. Perincian aliran dana ini menunjukkan bahwa Rp440,13 miliar berasal dari pasar reguler, sementara sisa sebesar Rp43,95 miliar berasal dari pasar negosiasi dan tunai. Aksi jual massif ini menjadi faktor utama yang mendorong indeks utama ke zona merah.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menjadi salah satu emiten yang paling banyak dijual oleh investor asing dengan nilai bersih mencapai Rp236,09 miliar. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, pergerakan saham BMRI memiliki pengaruh signifikan terhadap berat indeks IHSG, sehingga penjualan di sektor perbankan sering kali menjadi indikator sentimen pasar yang kuat.

Sejumlah emiten besar lainnya juga menjadi target penjualan oleh pelaku pasar asing. PT Astra International Tbk. (ASII) mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp26,44 miliar, sedangkan PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) berada di urutan berikutnya dengan nilai Rp11,64 miliar. Penjualan di sektor teknologi finansial, ritel, dan farmasi ini menambah beban tekanan pada indeks komposit.

PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) juga mengalami tekanan jual dari investor asing sebesar Rp10,40 miliar. Selain itu, PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) mencatatkan aksi jual senilai Rp5,75 miliar. Dominasi penjualan pada saham-saham blue chip ini mengindikasikan bahwa investor institusi asing melakukan strategi re balancing portofolio atau menarik dana dari pasar Indonesia pada sesi tersebut.

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Dampak Rill terhadap Pasar dan Prospek Selanjutnya

Penurunan IHSG sebesar 0,30 poin ini memperkuat volatilitas pasar yang telah berlangsung sejak awal pekan. Investor domestik diminta untuk lebih selektif dalam memilih saham yang memiliki fundamental kuat, mengingat dominasi penjualan asing terhadap saham-saham dengan kapitalisasi pasar besar seperti perbankan dan properti.

Aliran dana keluar sebesar Rp484,04 miliar dari investor asing menciptakan tantangan likuiditas yang perlu direspons oleh pasar. Namun, volume transaksi yang masih mencapai Rp9,87 triliun menunjukkan bahwa minat beli dari investor domestik dan asing lainnya masih ada, meskipun belum mampu mengimbangi tekanan jual yang signifikan.