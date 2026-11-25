IHSG ditutup melemah 0,28% pada Kamis 29 Januari 2026 karena tekanan jual di sektor dasar. Volume perdagangan mencapai Rp67,823 triliun dengan 249 saham merangkak turun.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) mencatatkan kinerja negatif pada perdagangan Kamis, 29 Januari 2026. Indeks penanda pasar saham Indonesia ini dibuka dengan penurunan ke posisi 5.235,83, menggeser posisi penutupan perdagangan sebelumnya yang berada di level 5.241,58. Penurunan ini mengindikasikan adanya sentimen jual yang dominan di awal sesi perdagangan hari itu.

Pada pukul 09.04 WIB, tren penurunan masih berlanjut dengan IHSG melemah 0,28% ke level 5.224,80. Penurunan signifikan ini juga merembet ke indeks saham LQ45 yang mencatatkan koreksi sebesar 0,35% ke posisi 544. Papan elektronik di Bursa Efek Indonesia menampilkan pergerakan negatif yang mencerminkan kehati-hatian investor di tengah dinamika pasar yang cukup volatil.

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Dinamika Volatilitas dan Sektor Tertekan

Dalam rentang perdagangan yang penuh tekanan, IHSG sempat menyentuh level tertinggi intrahari di 5.246,79 sebelum akhirnya jatuh ke level terendah di angka 5.222,26. Total volume saham yang berhasil diperdagangkan mencapai 98,791 miliar saham dengan nilai transaksi senilai Rp67,823 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 762.810 kali dengan volume harian sebesar 1,8 miliar saham dan nilai transaksi Rp425 miliar.

Struktur perdagangan hari itu didominasi oleh saham-saham yang merangkak turun. Sebanyak 249 saham mengalami penurunan harga yang menjadi penekanan utama bagi laju indeks. Sebagai penyeimbang, sebanyak 251 saham berhasil mencatatkan penguangan, sementara 233 saham lainnya bergerak stagnan atau sideways. Sentimen negatif ini terutama terasa pada sektor komoditas dan industri dasar.

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Sektor basic menjadi pendorong utama penurunan dengan rontok 1,18%, sementara sektor infrastruktur juga ikut tertekan dengan penurunan 0,98%. Kondisi ini bertolak belakang dengan sektor teknologi yang masih mampu bertahan dan mencatatkan kenaikan positif sebesar 0,59%. Posisi nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah juga menjadi perhatian, berada di kisaran Rp18.220, menambah kompleksitas kondisi pasar.

Respon Analis dan Proyeksi Jangka Pendek

Analisis teknis dari PT MNC Sekuritas yang disampaikan oleh Herditya Wicaksana memberikan pandangan yang cukup spesifik mengenai pergerakan IHSG. Herditya menjelaskan bahwa dalam skenario terbaik (best case), posisi IHSG masih berada pada awal wave 1 yang memberikan peluang untuk melanjutkan penguatan menuju level 5.442 hingga 5.520.

Kendati demikian, analis ini mengingatkan investor untuk memperhatirkan area koreksi jangka pendek yang berkisar di rentang 5.158 hingga 5.188. Herditya juga memperingatkan skenario terburuk (worst case), yaitu apabila IHSG kembali terkoreksi tajam dan menembus level 4.824. Ia juga mengidentifikasi level support penting di 5.075 dan 4.955, serta resistance di 5.442 dan 5.594.

Sementara itu, riset dari PT Pilarmas Investindo Sekuritas memberikan pandangan yang lebih konservatif. Mereka memperkirakan IHSG hanya akan mengalami penguangan terbatas dengan level support dan resistance yang rapat di kisaran 5.000 hingga 5.250. Ketegangan antara pandangan optimis dan skeptis ini menunjukkan adanya ketidakpastian tinggi di pasar modal.

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Rekomendasi Saham dan Tren Regional

Dalam konteks rekomendasi saham, PT Pilarmas Investindo Sekuritas menyarankan investor untuk memperhatikan saham PT Astra Otoparts Tbk (AUTO), PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), dan PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO). Di sisi lain, rekomendasi dari Herditya mencakup saham PT Astra International Tbk (ASII), PT Japfa Comfeed Tbk (JPFA), PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA), dan PT Rukun Raharja Tbk (RAJA).

Pergerakan saham-saham pilihan tersebut menunjukkan dinamika yang berbeda-beda. Saham ASII menguat 0,93% ke 5.450 namun disertai tekanan jual, dengan Herditya memperkirakan posisinya berada pada bagian wave B. Sementara itu, JPFA menguat 2,13% ke 1.440 didukung volume beli, berada di awal wave 4 wave C. Sebaliknya, MBMA terkoreksi 3,89% ke 346 di tengah tekanan jual, berada di wave C.

Performa IHSG pada Kamis 29 Januari 2026 ini tidak terlepas dari tren negatif yang juga terlihat di kawasan Asia. Indeks Kospi Korea Selatan mengalami penurunan terdalam sebesar 4,49%, Nikkei 225 Jepang turun 1,41%, dan S&P/ASX 200 Australia melemah 0,41%. Kondisi regional ini turut memberikan angin kontra bagi pergerakan pasar saham domestik di hari tersebut.