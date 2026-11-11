IHSG Turun 0,21% Menutup 5.115,03, LQ45 Merosot 0,08%

IHSG menutup turun 0,21% menjadi 5.115,03 dan LQ45 turun 0,08% hingga mencapai 526,63. Data perdagangan menunjukkan 383 saham melemah sementara 180 saham menguat. Nilai transaksi harian mencapai Rp 9,2 triliun.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) pada hari perdagangan ini menutup menurun 0,21% menjadi 5.115,03, sedangkan LQ45 turun 0,08% menjadi 526,63. Sebagian besar indeks acuan menunjukkan performa hijau sementara koreksi ini sejalan dengan prediksi analis pada Rabu pagi dan gerak pasar global dan Asia.

Detail Operasi Pasar Saham Hari Ini

Menurut Herditya Wicaksana, analis PT MNC Sekuritas, koreksi IHSG diperkirakan sejak pagi hari. Pada perdagangan, 383 saham melemah, 180 saham menguat, dan 152 saham tetap netral. Frekuensi perdagangan mencapai 1.284.782 kali dengan volume 32 miliar saham, menghasilkan nilai transaksi harian Rp 9,2 triliun. Kurs dolar AS terhadap rupiah berada di kisaran 18.136.

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Reaksi Sektor dan Sektor Menguat

Mayoritas sektor melemah, dengan sektor basic turun 1,86%-penurunan terbesar-diikuti industri 0,93%, consumer siklikal 0,74%, kesehatan 0,05%, keuangan 0,04%, properti 0,57%, dan teknologi 0,47%. Sektor transportasi dan energi menjadi satu-satunya yang menguat, berakumulasi 0,91% dan 0,50% masing-masing, sementara consumer nonsiklikal naik 0,25%.

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Dampak Saham Individu dan Nilai Transaksi

Saham BUMI tetap stabil di Rp 120 per saham, meski dibuka tetap di Rp 121. Frekuensi perdagangan BUMI 25.727 kali dengan volume 17.574.386 saham menghasilkan transaksi Rp 213,7 miliar. Saham BMRI menguat 0,53% menutup di Rp 3.770 dan frekuensi perdagangan 13.615 kali, volume 1.337.915 saham. Sebaliknya, saham MMIX turun 6,93% ke Rp 470, sedangkan COCO turun 2,67% menjadi Rp 73. Nilai transaksi bagi masing‑masing saham mencapai antara Rp 458,4 juta hingga Rp 4,8 miliar.

Tindak Lanjut dan Proyeksi Selanjutnya

Dengan koreksi ini, para pelaku pasar diharapkan menyesuaikan posisi dan strategi investasi. Analisis komprehensif mencakup tren IHSG, dampak rebalancing MSCI, rekomendasi saham, serta faktor-faktor penggeraknya. Data dewan perdagangan menunjukkan masih ada potensi volatilitas di pasar saham Indonesia, sehingga investor disarankan untuk memantau pergerakan sektoral secara seksama.