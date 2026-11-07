IHSG Turun 0,13 Persen di 7 November 2026 Tertekan Penjualan Asing

Bursa Efek Indonesia mencatat koreksi IHSG ke level 5.050,42 pada Sabtu, 7 November 2026. Investor asing mencatatkan penjualan bersih signifikan yang menekan sentimen pasar secara keseluruhan.

Bursa Efek Indonesia mencatatkan penutupan negatif untuk Indeks Harga Saham Gabungan selama lima hari perdagangan yang berakhir pada Sabtu, 7 November 2026. Indeks utama tersebut turun tipis sebesar 0,13 persen dari posisi pembukaan pekan sebelumnya yang berada di angka 5.057,05. Penutupan IHSG pada hari ini mengakhiri rentetan di level 5.050,42 yang menandakan adanya koreksi pasar yang cukup signifikan dibandingkan dengan performa akhir pekan lalu.

Pergerakan turunnya IHSG ini juga memberikan dampak langsung terhadap total kapitalisasi pasar yang tercatat oleh Bursa Efek Indonesia. Kapitasi pasar merosot sebesar 1,34 persen atau senilai Rp 118 triliun dalam jangka waktu satu minggu. Nilai kapitalisasi pasar ini jatuh dari angka Rp 8.862 triliun menjadi Rp 8.744 triliun. Penurunan nilai ini mencerminkan adanya evaluasi ulang terhadap valuasi perusahaan terbuka yang terdaftar di bursa saham domestik.

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Penurunan Volume Transaksi Harian

Bersamaan dengan anjloknya nilai kapitalisasi pasar, aktivitas likuiditas di Bursa Efek Indonesia juga mengalami penyusutan yang cukup lebar. Rata-rata volume transaksi harian tercatat terpangkas sebesar 3,5 persen menjadi 31,29 miliar saham. Angka ini jauh di bawah rata-rata volume transaksi harian pada pekan lalu yang tercatat sebesar 32,43 miliar saham. Penurunan volume ini mengindikasikan adanya kehati-hatian para pelaku pasar dalam melakukan eksekusi order.

Dari sisi frekuensi atau jumlah kali transaksi, tercatat penurunan yang lebih drastis dibandingkan volume. Rata-rata frekuensi transaksi harian susut sebesar 16,44 persen menjadi 1,29 juta kali transaksi. Pada periode sebelumnya, frekuensi ini tercatat sebesar 1,54 juta kali transaksi per harinya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah saham yang diperdagangkan turun, terjadi pengurangan signifikan dalam jumlah kesepakatan perdagangan yang tercatat di sistem.

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Penurunan Nilai Transaksi Harian

Penurunan aktivitas perdagangan juga tercermin dari sisi nilai uang yang beredar dalam transaksi harian. Rata-rata nilai transaksi harian merosot tajam sebesar 23 persen menjadi Rp 11,04 triliun. Perolehan nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan pekan lalu yang mencapai Rp 14,34 triliun per harinya. Penyusutan nilai transaksi sebesar hampir seperempat ini mengonfirmasi adanya penurunan minat beli maupun aksi jual yang intensif dari para investor.

Aksi Jual Investor Asing

Salah satu pendorong utama koreksi IHSG ini adalah adanya aksi jual saham yang dilakukan oleh investor asing. Dalam rentang waktu satu minggu terakhir, investor asing mencatatkan penjualan bersih saham senilai Rp 167,11 miliar. Meskipun nilai ini terlihat kecil, namun jika dibandingkan dengan aktivitas sebelumnya, trennya berubah arah secara tajam. Pada pekan sebelumnya, investor asing justru melakukan pelepasan saham dalam jumlah yang sangat masif sebesar Rp 3,05 triliun.

Sebagian besar sektor saham di Bursa Efek Indonesia juga tertekan oleh sentimen negatif ini. Hanya dua sektor yang mencatatkan performa positif atau menghijau selama sepekan terakhir. Sektor saham consumer non-siklikal berhasil mencatatkan kenaikan sebesar 0,85 persen. Sementara itu, sektor saham keuangan juga ikut menghijau dengan penambahan nilai sebesar 1,33 persen. Kedua sektor ini tampaknya menjadi penyangga utama indeks utama dari tekanan jualan yang masif.

Sektor Teknologi Tertekan Keras

Di sisi lain, sektor teknologi mencatatkan koreksi terbesar di antara seluruh sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sektor ini turun mencapai 6,46 persen yang menjadi penyumbang penurunan utama indeks. Selain teknologi, sektor energi juga melemah dengan penurunan sebesar 5,01 persen. Kedua sektor ini menunjukkan volatilitas yang tinggi di tengah ketidakpastian pasar saat ini.

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Sektor lain yang juga terpapar tekanan jual cukup besar antara lain sektor bahan baku yang tergelincir 1,95 persen, sektor industri yang terpangkas 1,22 persen, serta sektor consumer siklikal yang merosot 4,04 persen. Sektor perawatan kesehatan juga turun 3,01 persen, sementara sektor properti dan real estate mengalami penurunan 4,35 persen. Sektor infrastruktur terpantau turun 3,46 persen, dan sektor transportasi serta logistik mencatatkan penurunan sebesar 5,35 persen.

Saham MKNT dan AIMS Memimpin Kenaikan

Meskipun indeks utama melemah, terdapat sejumlah saham individual yang mencatatkan keuntungan besar atau menjadi top gainers sepekan. Saham PT Multi Inti Solusi Tbk (MKNT) memimpin kenaikan di antara para top gainers. Saham ini melonjak drastis sebesar 190,91 persen menjadi Rp 32 per saham. Kenaikan ini terjadi dari posisi pekan lalu yang berada di angka Rp 11 per saham.

Saham PT Asuransi Multi Artha Gama Tbk (AIMS) menyusul di posisi kedua dengan bertambahnya nilai sebesar 125,96 persen. Saham ini kini diperdagangkan di level Rp 1.175 per saham, naik dari Rp 520 per saham pada pekan sebelumnya. Sementara itu, saham PT Tempo Inti Media Tbk (TMPO) juga mencatatkan lonjakan signifikan dengan kenaikan sebesar 56,99 persen.

Harga saham TMPO melonjak menjadi Rp 292 per saham dari posisi sebelumnya di Rp 186 per saham. Di urutan berikutnya, saham PT Kencang Sejahtera Indah Tbk (KSIX) juga melompat sebesar 17,16 persen. Saham ini sekarang diperdagangkan di level Rp 396 per saham, setelah sebelumnya berada di angka Rp 338 per saham. Performa saham-saham ini menunjukkan divergensi yang kuat dengan tren pasar secara keseluruhan.