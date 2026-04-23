IHSG Tertekan, Rupiah Sentuh Rekor Terburuk di Tengah Ketegangan Global

IHSG dibuka menguat namun kemudian tertekan oleh pelemahan rupiah yang mencapai rekor terburuk, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, dan kekhawatiran inflasi global. Analis memperkirakan dampak lanjutan dari situasi ini terhadap pasar keuangan Indonesia.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) dibuka dengan penguatan namun bursa Asia-Pasifik menunjukkan kinerja yang beragam, sementara Wall Street mengalami kenaikan. Rupiah mengalami tekanan signifikan, sempat mencapai Rp17.300 per dolar AS dan ditutup pada level Rp17.286 per dolar AS, menjadi level penutupan terburuk sepanjang sejarah dan pelemahan terdalam di Asia.

Analis Phintraco Sekuritas mengaitkan pelemahan ini dengan ketegangan geopolitik, khususnya penutupan Selat Hormuz yang berkepanjangan, yang menyebabkan harga minyak tetap tinggi dan memicu kekhawatiran inflasi serta perluasan defisit anggaran. IHSG bergerak dalam rentang 7.378 hingga 7.582 dengan volume transaksi harian mencapai Rp51,32 miliar dan 3,01 juta transaksi. Sektor konsumer siklikal mengalami koreksi terdalam sebesar 3,43 persen, diikuti oleh sektor industri (3,41 persen) dan teknologi (2,36 persen).

Di tengah penurunan ini, sektor transportasi menjadi satu-satunya sektor yang menguat, naik sebesar 2,42 persen. Secara teknikal, IHSG telah menembus level support 7.500 dengan volume yang signifikan. Indikator MACD menunjukkan potensi pembentukan Death Cross, dan Stochastic RSI mengarah turun. Beberapa emiten mencatatkan harga tertinggi sepanjang sesi perdagangan, dengan saham MEDC melonjak 5,88 persen.

Pada sesi pertama perdagangan, IHSG anjlok 1,27 persen, dipengaruhi oleh ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat serta pelemahan rupiah. Pemerintah Indonesia telah mengamankan komitmen pasokan minyak dari Rusia sebesar 150 juta barel dengan harga khusus, hasil dari kunjungan Prabowo ke Rusia. Situasi di Selat Hormuz semakin memanas dengan Iran memperketat kontrol, menyebabkan penyitaan kapal dan lonjakan harga minyak, yang mengancam krisis energi global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 akan mencapai 5,5 persen.

Kenaikan harga energi fosil dunia telah memicu kenaikan harga minyak goreng, terutama untuk segmen premium dan curah. Pemerintah terus memantau pelemahan rupiah dan mengambil langkah-langkah antisipasi.





