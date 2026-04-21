IHSG Tertekan Isu MSCI, Rupiah Menguat di Tengah Gejolak Geopolitik Global

Pasar keuangan domestik berakhir beragam dengan IHSG yang terkoreksi akibat sentimen MSCI, sementara rupiah menguat di tengah ancaman eskalasi konflik antara AS dan Iran.

Pasar keuangan Indonesia menutup sesi perdagangan hari Selasa, 21 April 2026, dengan catatan yang cukup kontradiktif. Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) mengalami tekanan jual yang cukup signifikan dan harus puas berakhir di zona merah pada level 7.559,38. Penurunan sebesar 0,46% atau setara dengan 34,73 poin tersebut dipicu oleh koreksi tajam pada sejumlah saham berkapitalisasi besar.

Meskipun mayoritas sektor sebenarnya menunjukkan kinerja positif, dominasi tekanan dari saham-saham spesifik menyebabkan indeks acuan gagal mempertahankan momentum penguatan. Tercatat sebanyak 386 saham berhasil menguat, sementara 264 saham melemah dan 168 lainnya bergerak stagnan. Total nilai transaksi harian mencapai angka Rp 17,8 triliun dengan volume perdagangan yang cukup padat, yakni 41,14 miliar saham yang berpindah tangan dalam 2,68 juta kali transaksi. Menariknya, di tengah pelemahan indeks, investor asing masih menunjukkan kepercayaan dengan mencatatkan net buy sebesar Rp 473,93 miliar. Faktor utama yang menekan IHSG adalah sentimen negatif terkait kebijakan indeks internasional MSCI. Saham PT Dian Swastatika Sentosa (DSSA) dan Barito Renewables Energy (BREN) mengalami penurunan drastis setelah muncul kekhawatiran terkait potensi didepaknya saham-saham tersebut dari indeks MSCI karena masuk dalam kategori High Shareholding Concentration (HSC). DSSA bahkan harus menyentuh batas auto reject bawah sebesar 14,98% ke level 2.780, yang berkontribusi menekan IHSG sebanyak 43,21 poin. BREN juga mengikuti dengan pelemahan 9,47% yang memberikan dampak negatif sebesar 23,06 poin. Selain itu, emiten perbankan raksasa PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) turut menjadi beban bagi indeks dengan koreksi 4,94% seiring dengan dimulainya periode ex dividend. Pasar saat ini masih mencermati langkah OJK, BEI, dan KSEI dalam melakukan reformasi transparansi pasar modal sebagai tindak lanjut atas evaluasi free float yang dilakukan MSCI per 20 April 2026. Berbeda dengan nasib bursa saham, mata uang rupiah justru tampil impresif dengan menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global. Rupiah berhasil menguat 0,15% dan ditutup di level Rp17.140 per dolar AS. Penguatan ini melanjutkan tren positif dari sesi sebelumnya. Namun, pergerakan ini sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik internasional, terutama ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang memengaruhi sentimen investor di Wall Street. Ketidakpastian mengenai kesepakatan damai serta ancaman militer terkait gencatan senjata membuat harga komoditas minyak dunia melonjak tajam, dengan West Texas Intermediate naik 2,81% ke US$92,13 per barel dan Brent Crude naik 3,14% ke US$98,48 per barel. Kondisi ini menciptakan volatilitas di pasar global, yang turut menyeret indeks utama seperti S&P 500 dan Nasdaq ke zona negatif akibat kekhawatiran investor atas eskalasi konflik di Timur Tengah. Ke depannya, pasar diprediksi akan terus bergerak fluktuatif merespons perkembangan terkini dari negosiasi diplomatik serta kebijakan ekonomi domestik





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IHSG Dibuka Terkoreksi 0,45% Respons Keputusan Baru MSCIIHSG melemah 0,45% di level 7.560,28. Pasar modal Indonesia menunggu pengumuman MSCI terkait reformasi transparansi dan penilaian free float.

Read more »

Ini Hitung-Hitungan Dampak IHSG Jika BREN & DSAA DItendang MSCIMSCI freeze penambahan bobot saham berkapitalisasi besar di Indonesia hingga Mei 2026. Reformasi likuiditas diharapkan menyehatkan pasar modal jangka panjang.

Read more »

MSCI Kembali Bekukan Rebalancing Saham Indonesia, IHSG Langsung TergelincirIHSG

Read more »

IHSG Masih 'Dibekukan' MSCI: Apa Kabar Empat Proposal Reformasi BEI?Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Asing Terciduk Beli Saham Ini Saat IHSG Disengat MSCIInvestor asing mencatatkan net buy Rp269,5 miliar di sesi I, dengan fokus pada sektor energi. Saham BRPT, BULL, dan EMAS jadi pilihan utama.

Read more »

IHSG Anjlok ke 7.559 saat Penutupan Pasar Usai MSCI Tahan Rebalancing Indeks RIIHSG anjlok ke level 7.559 usai MSCI menahan rebalancing indeks RI. Sentimen global dan kekhawatiran investor tekan pasar saham meski mayoritas sektor masih menguat.

Read more »