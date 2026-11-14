IHSG Sepekan Melonjak 5,82% ke 5.344,40 pada Sabtu, 14 November 2026

IHSG sepekan melonjak 5,82% menjadi 5.344,40 dan kapitalisasi pasar BEI naik 3,47% menjadi Rp 9.047 triliun, didorong dominasi volume beli investor.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) mencatat kenaikan mingguan yang tajam pada perdagangan pekan ini. Mengutip data Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Sabtu, 14 November 2026, IHSG sepekan melonjak 5,82% menjadi 5.344,40 dari penutupan pekan lalu di level 5.050,42. Kapitalisasi pasar BEI ikut naik 3,47% menjadi Rp 9.047 triliun dibandingkan pekan lalu yang berada di angka Rp 8.744 triliun.

Analis PT MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana, menyatakan bahwa kenaikan IHSG sebesar 5,82% tersebut masih didominasi oleh volume beli. Ia menyampaikan pandangannya saat dihubungi redaksi, dengan menyebutkan sejumlah sentimen yang memengaruhi pergerakan indeks sepanjang pekan tersebut.

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Sentimen Utama Penggerak Kenaikan IHSG

Herditya Wicaksana menjelaskan bahwa MSCI mengumumkan indeks Review November 2026 pada 11 November 2026, dengan efektivitas mulai 1 Desember 2026. Pengumuman rebalancing tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi arah IHSG pada pekan ini.

Sentimen kedua berasal dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang melemah hingga menyentuh level 18.200. Pelemahan kurs ini menjadi perhatian pelaku pasar di tengah dinamika global yang terus bergerak.

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Sentimen ketiga datang dari dinamika politik dalam negeri, termasuk pengunduran diri Wakil Presiden. Sentimen keempat berasal dari rilis data Consumer Price Index (CPI) AS yang masih menunjukkan tekanan harga. Kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap The Fed yang diperkirakan masih cenderung hawkish ke depan.

Aktivitas Transaksi dan Arus Dana Asing

Rata-rata frekuensi transaksi harian BEI naik 3,85% menjadi 1,34 juta kali transaksi, dibandingkan 1,29 juta kali transaksi pada pekan lalu. Rata-rata volume transaksi harian juga meningkat 3% menjadi 32,33 miliar saham dari pekan lalu sebesar 31,29 miliar saham.

Peningkatan paling tinggi tercatat pada rata-rata nilai transaksi harian yang melonjak 114,64% menjadi Rp 23,69 triliun, dari Rp 11,04 triliun pada pekan lalu. Lonjakan ini menunjukkan minat pelaku pasar yang jauh lebih besar dibandingkan pekan sebelumnya.

Di sisi lain, investor asing tercatat membeli saham senilai Rp 462,73 miliar pada pekan ini. Padahal pada pekan lalu, investor asing melepas saham senilai Rp 167,11 miliar. Perubahan arah dana asing ini menjadi salah satu catatan penting dalam penguatan IHSG sepekan terakhir.

Latar Belakang Pelemahan IHSG Pekan Sebelumnya

Sebelum penguatan tersebut, IHSG justru melemah tipis pada perdagangan saham 2-6 November 2026. Berdasarkan data BEI pada Sabtu, 7 November 2026, IHSG sepekan turun 0,13% menjadi 5.050,42 dari pekan lalu di level 5.057,05. Kapitalisasi pasar saham merosot 1,34% menjadi Rp 8.744 triliun dari Rp 8.862 triliun.

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Herditya Wicaksana saat itu menuturkan bahwa IHSG merosot 0,13% selama sepekan. Sejumlah sentimen yang disebutkan antara lain BEI resmi mengecualikan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi dari perhitungan IHSG. Selain itu, Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia meningkat dari 52,4 pada September menjadi 54 pada Oktober 2026.

Ekonomi Indonesia juga tumbuh 5,47% year on year (YoY) pada kuartal III 2026, meningkat dari 5,29% pada kuartal sebelumnya. Inflasi Oktober melandai menjadi 3,23% YoY, sementara investor asing masih melakukan aksi jual saham yang mendominasi IHSG pada pekan tersebut.

Pada pekan itu, rata-rata volume transaksi harian BEI terpangkas 3,5% menjadi 31,29 miliar saham dari 32,43 miliar saham. Rata-rata frekuensi transaksi harian berkurang 16,44% menjadi 1,29 juta kali transaksi dari 1,54 juta kali transaksi, sedangkan rata-rata nilai transaksi harian turun 23% menjadi Rp 11,04 triliun dari Rp 14,34 triliun. Aksi jual asing sepekan tercatat Rp 167,11 miliar, lebih rendah dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai Rp 3,05 triliun. Sepanjang 2026, investor asing sudah melepas saham hingga Rp 98,08 triliun.

Dampak bagi Pelaku Pasar dan Agenda Berikutnya

Bagi pelaku pasar, pergerakan IHSG pekan ini menunjukkan bahwa sentimen eksternal dan internal masih saling memengaruhi arah perdagangan. Investor perlu mencermati jadwal rebalancing MSCI yang efektif pada 1 Desember 2026, karena perubahan indeks tersebut dapat memengaruhi aliran dana di pasar saham.

Pelaku pasar juga menanti data nonfarm payrolls (NFP) AS, sebagaimana disampaikan Herditya Wicaksana kepada Liputan6.com. Rilis data tenaga kerja AS ini berpotensi menjadi penentu arah sentimen global berikutnya, terutama terkait ekspektasi kebijakan The Fed.